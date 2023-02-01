Экономист рассказал, почему западные санкции перестали работать, и экономика в РФ начала расти

МВФ обновил прогнозы роста мировой экономики и, в частности, пересмотрел данные по РФ. Прогноз сенсационный, так как он предполагает рост российской экономики в 2023 году на 0,3%. При этом, что прежний прогноз – ожидание падения на 2,3%. Более того, пересмотрены в лучшую сторону и фактические данные за 2022 год: падение на -2,2% вместо -3,4%. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет известный украинский экономист Алексей Кущ.

Рубль. Фото: из открытых истточников

Он обращает внимание, что весной, мировые аналитики прогнозировали падение российской экономики на 8-10%.

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"Честно говоря, вначале не хотел писать этот пост. Во время войны, нужно соблюдать четкие информационные правила: у нас все хорошо, у врага — все плохо. Но потом подумал и решил, что замалчивание в данном конкретном случае, будет во вред именно нам, а не россиянам. Может артикуляция данной темы, наконец, пробудит и у нас людей, принимающих решения. Ведь падение украинской экономики на 35% — это настоящая катастрофа и не вся глубина обвала была предопределена войной. Я глубоко убежден, что глубину падения можно было амортизировать как минимум вдвое", – отметил эксперт.

По его мнению, данные по ВВП РФ не стали неожиданностью. Еще с лета была предсказуемой резкая коррекция экономики РФ вверх.

Алексей Кущ поясняет, дело в том, что россияне начали делать все как нужно для амортизации кризиса и быстрого выхода в стадию роста.

"Рецепт заключается в следующем: 1. монетарный стимул для экономики. Это когда ставка центрального банка примерно на треть ниже инфляции. Такое соотношение ставок позволяет оживить кредитование и сформировать для экономики так называемую "инфляционную премию". 2. Налоговый маневр в виде отсрочек по уплате налогов и снижению налоговой нагрузки. 3. Широкое стимулирование экономики через рост платежеспособного спроса населения и бизнеса. Для этого нужны государственные программы: социальные, промышленные, ВПК и т.д. 4. Кредитный рычаг — как один из ключевых инструментов наращивания платежеспособного спроса: под развитие бизнеса, ипотека, потребы и т.д. 5. Переход на кластерную модель построения экономики и размещения проивзодительных сил", – отметил Кущ.

Он добавляет, к сожалению для нас, РФ сделала значительную часть из указанного выше. Для этого мейнстримные экономисты в Минфине и ЦБ были оттеснены на задний план. То, что происходит у нас в экономической сфере, трудно описать без обесцененной лексики. Почти 500 млрд грн банковской ликвидности закрыты в герметичной модели банки-НБУ. Рост учетной ставки до 25% полностью уничтожил кредитование, зато в разы увеличил стоимость обслуживания госдолга. Доходность ОВГЗ Минфина выросла с 10% до 20%, а доходность депозитных сертификатов НБУ с 8% до 23%. Пропорционально растут и расходы государства на обслуживание этих долговых инструментов.

"Поэтому за всеми этими фразами и словесной шелухой про "макроэкономическую и финансовую стабильность" стоит обычный частный профит на 2,5 ярда долларов в год. Зри в корень, а точнее, определяй кому это выгодно, кто конечный бенефициар происходящего. Еще добавлю: можете представить, насколько бы сократилась глубина падения нашего ВВП, если бы 100 млрд грн были бы направлены на поддержку населения и бизнеса. Я уже думаю, может в Россию отправить пару наших чиновников из Минфина и НБУ в качестве диверсии. Сработает лучше, чем все девять пакетов санкций...", – резюмировал эксперт.

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