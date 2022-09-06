Экс-глава МИД назвал главную цель Путина по Украине, от которой он никогда не откажется

Несмотря на то, что наступление российских войск в Украине застопорилось и изначальные планы президента РФ по Украине потерпели фиаско, от главной цели Владимир Путин отказываться не готов. Цель эта – разрушить Украину как таковую. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Экс-министр отметил, Путин верит в то, что украинцы и русские – это один народ, что украинцы – это такие же, как россияне, только постоянно жаждущие непокорства и свободы. Путин никогда и ни при каких обстоятельствах не смирится с тем, что украинская нация имеет право на свое государство, на свой суверенитет. Также Путин никогда не сможет согласиться с тем, что украинский народ совершенно другой – по ментальности, по истории, по всему чему угодно. Путин не может принять, что Украина уже стала частью Запада.

Павел Климкин добавил, весь путинский режим построен на этой идеологии и, если он проиграет в Украине, то в России власть он уже не удержит. Это хорошо понимает и сам Владимир Путин, и его советники. Москва просит переговоры, просит передышку, чтобы пойти на новый удар против Украины, но отказываться от своих целей Путин не будет, не будет он снижать и свои аппетиты – признание Крыма и Донбасса за Россией, унижение Украины с отказом от европейский и евроатлантической перспективы. Это важно понимать самим украинцам, которые должны понимать, что рано или поздно переговоры с Россией произойдут, но Украина должна иметь на этих переговорах сильную позицию и поддержку Запада. Если этого не будет, то Путин воспользуется этими переговорами, как передышкой и снова набросится на нашу страну.

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