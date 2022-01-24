Экс-министр: Путин уже проиграл, полномасштабное наступление его не спасет

Еще месяц такой "войны" и российский фондовый рынок прекратит свое существование. Не посодействуют даже рекордные цены на нефть и газ. Российский рубль уже продолжает стремительное падение, бьющее по всем россиянам без исключения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян.

Российский фондовый рынок. Фото: из открытых источников

"Москва отчаянно собирает голоса в свою поддержку среди европейских политиков, умоляя хотя бы саботировать действия Байдена, но и здесь существенные проблемы: независимые медиа последовательно формируют общественное мнение, что Россия – неадекватный сосед Европы и агрессивный враг. Это впечатление лишь усиливается от платежек за газ и электроэнергию, которую европейцы платят Москве, чтобы она угрожала им оружием. Сила демократии на Западе в том, что если избиратель не хочет воевать – очень трудно убедить его идти на войну. Но если избиратель считает, что Россия – агрессор, то только политический самоубийца будет утверждать обратное", – отметил Емельян.

Он добавляет, США блестяще сделали домашнюю работу и обыграли Россию на их же поле: ставки сейчас максимальны, для западной элиты, вопрос кто враг больше не непонятен. Даже "миролюбивому" немецкому и французскому правительству придется это признать вскоре.

"Еще месяц такой "войны" и Украина получит план действий по членству в НАТО и расширенную финансовую поддержку со стороны ЕС с последующим приглашением в членство. Путин уже проиграл. Если он начнет полномасштабное наступление – после первого же поражения, которое обязательно будет, "царя" расстреляют в лесу под Москвой свои же. Не начнет и отступит – его те же "свои" тихо отравят в Кремле и скажут, что умер от коронавируса", – отметил экс-министр.

По его словам, в любом случае Россия продолжает свой путь распада. И вот к этому мы должны быть готовы, выстоять и победить.

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