Экс-помощник Жириновского и герой мема «Сафонов, оплати!» отправился к шефу

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Недилько Ксения
На войне против Украины погиб бывший ассистент лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, ставший звездой соцсетей из-за вирусной фразы политика "Сафонов, оплаты!". Оккупанту было 35 лет.
Скриншот из видео
По информации российских пабликов, Сафонов подписал контракт с Министерством обороны РФ около четырех лет назад. Перед отправкой на фронт он вспоминал напутственные слова своего бывшего руководителя.
Сначала подразделение Сафонова участвовало в штурмах Константиновки Донецкой области, где он смог продвинуться по службе и занять должность командира отделения. Последние месяцы жизни захватчик провел на оккупированной территории Луганской области.
Там же бывший герой мемов попал под обстрел и получил критические ранения.
Несмотря на усилия российских медиков, стабилизировать состояние раненого не удалось. 28 августа оккупант скончался.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что к четвертой годовщине смерти Владимира Жириновского российское издание "Комсомольская правда" опубликовало материал о необычном "интервью". Журналисты обратились к медиуму, чтобы якобы пообщалась с духом покойного политика о будущем мировых конфликтов.