logo

BTC/USD

78537

ETH/USD

2466.58

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Экс-помощник Жириновского и герой мема «Сафонов, оплати!» отправился к шефу
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-помощник Жириновского и герой мема «Сафонов, оплати!» отправился к шефу

Пророчество Жириновского сбылось: известный по вирусному видео оккупант погиб после ранения

31 августа 2026, 17:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На войне против Украины погиб бывший ассистент лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, ставший звездой соцсетей из-за вирусной фразы политика "Сафонов, оплаты!". Оккупанту было 35 лет.                                                                          

Экс-помощник Жириновского и герой мема «Сафонов, оплати!» отправился к шефу

Скриншот из видео

Экс-помощник Жириновского и герой мема «Сафонов, оплати!» отправился к шефу - фото 2

По информации российских пабликов, Сафонов подписал контракт с Министерством обороны РФ около четырех лет назад. Перед отправкой на фронт он вспоминал напутственные слова своего бывшего руководителя.

"Владимир Вольфович в свое время мне лично прогнозировал, — рассказывал бывший помощник, — что военный опыт, который я получил во время срочной службы, обязательно понадобится мне в будущем".

Сначала подразделение Сафонова участвовало в штурмах Константиновки Донецкой области, где он смог продвинуться по службе и занять должность командира отделения. Последние месяцы жизни захватчик провел на оккупированной территории Луганской области.

Экс-помощник Жириновского и герой мема «Сафонов, оплати!» отправился к шефу - фото 2

Там же бывший герой мемов попал под обстрел и получил критические ранения.

"Борьба за его жизнь продолжалась несколько дней, — сообщают источники, — после того, как 23 августа он был в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь".

Несмотря на усилия российских медиков, стабилизировать состояние раненого не удалось. 28 августа оккупант скончался.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что к четвертой годовщине смерти Владимира Жириновского российское издание "Комсомольская правда" опубликовало материал о необычном "интервью". Журналисты обратились к медиуму, чтобы якобы пообщалась с духом покойного политика о будущем мировых конфликтов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости