Экс-помощник Жириновского и герой мема «Сафонов, оплати!» отправился к шефу

На войне против Украины погиб бывший ассистент лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов, ставший звездой соцсетей из-за вирусной фразы политика "Сафонов, оплаты!". Оккупанту было 35 лет.

Скриншот из видео

По информации российских пабликов, Сафонов подписал контракт с Министерством обороны РФ около четырех лет назад. Перед отправкой на фронт он вспоминал напутственные слова своего бывшего руководителя.

"Владимир Вольфович в свое время мне лично прогнозировал, — рассказывал бывший помощник, — что военный опыт, который я получил во время срочной службы, обязательно понадобится мне в будущем".

Сначала подразделение Сафонова участвовало в штурмах Константиновки Донецкой области, где он смог продвинуться по службе и занять должность командира отделения. Последние месяцы жизни захватчик провел на оккупированной территории Луганской области.

Там же бывший герой мемов попал под обстрел и получил критические ранения.

"Борьба за его жизнь продолжалась несколько дней, — сообщают источники, — после того, как 23 августа он был в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь".

Несмотря на усилия российских медиков, стабилизировать состояние раненого не удалось. 28 августа оккупант скончался.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что к четвертой годовщине смерти Владимира Жириновского российское издание "Комсомольская правда" опубликовало материал о необычном "интервью". Журналисты обратились к медиуму, чтобы якобы пообщалась с духом покойного политика о будущем мировых конфликтов.