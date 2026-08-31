На війні проти України загинув колишній асистент лідера ЛДПР Володимира Жириновського Олександр Сафонов, який став зіркою соцмереж через вірусну фразу політика "Сафонов, оплати!". Окупанту було 35 років.

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За інформацією російських пабліків, Сафонов підписав контракт із Міністерством оборони РФ приблизно чотири роки тому. Перед відправкою на фронт він згадував напутні слова свого колишнього керівника.

"Володимир Вольфович свого часу мені особисто прогнозував, — розповідав колишній помічник, — що армійський досвід, який я здобув під час строкової служби, обов'язково знадобиться мені в майбутньому".

Спочатку підрозділ Сафонова брав участь у штурмах Костянтинівки на Донеччині, де він зміг просунутися по службі та обійняти посаду командира відділення. Останні місяці свого життя загарбник провів на окупованій території Луганської області.

Саме там колишній герой мемів потрапив під обстріл і дістав критичні поранення.

"Боротьба за його життя тривала кілька днів, — повідомляють джерела, — після того, як 23 серпня його у важкому стані доставили до військового шпиталю".

Попри зусилля російських медиків, стабілізувати стан пораненого не вдалося. 28 серпня окупант помер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що до четвертих роковин смерті Володимира Жириновського російське видання "Комсомольська правда" опублікувало матеріал про незвичайне "інтерв’ю". Журналісти звернулися до медіума, аби та нібито поспілкувалася з духом покійного політика про майбутнє світових конфліктів.