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Экс-советник президента РФ рассказал, почему Путин поставил Зеленского в положение вилки

Андрей Илларионов уверен, что встреча Зеленского с Путиным ничем хорошим для Украины не закончится

сегодня, 07:18
Автор:

Кравцев Сергей

Разговоры о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретится тэт-а-тэт с президентом России Владимиром Путиным уже идут года два так точно, но дальше слов ничего не продвигается. Вероятность того, что такая встреча состоится есть, но это не гарантия. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов.

Экс-советник президента РФ рассказал, почему Путин поставил Зеленского в положение вилки

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, если говорить о встрече Путина и Зеленского, то важно понимать сразу ключевой момент – встреча нужна просто для того, чтобы она состоялась, как факт, то есть, для галочки, для телекамер или же нужен результат встречи?

"У меня складывается ощущение, что точно одна сторона хочет встречу. А вот результаты… Очень сомнительно, что они будут достигнуты", – отметил Илларионов. 

Он добавил, для Путина это очень эффективный инструмент против Украины и президента Зеленского. Потому что, когда Москва предлагает повестку дня для встречи без упоминания вопроса Крыма и лишь с одним тонким упоминанием вопроса Донбасса, то это ставит украинского главу государства в положение, что называется "вилки". Если президент Украины соглашается на эту встречу обсуждать ту повестку дня, которую предлагает Москва, то таким образом он своим поведением признаёт отказ от обсуждения Крыма во время этой встречи, соответственно, тогда вся позиция украинской власти украинского президента, касающаяся восстановление украинского суверенитета над Крымом оказывается выброшенной. Более того, подчеркивает экономист, таким образом президент Зеленский ставит себя в очень неловкое положение в отношении к значительной части украинского политического общества, которое будет обвинять и критиковать Зеленского за то, что он отказался от обсуждения важнейших для Украины вопросов. 

"Если же президент Зеленский откажется от этой встречи, то он подвергнет себя критики с другой стороны. Найдутся те, кто будет говорить, что была такая возможность. Президент Путин высказал своё желание встретиться с президентом Зеленским, а тот отказался от этой встречи. Таким образом президент Зеленский не хочет мира", – отметил Андрей Илларионов.

По его словам, позиция Кремля хорошо понятна. Непонятно только, что в этой ситуации может получить президент Украины. Если Зеленский надеется, что он во время встречи с Путиным может добиться какого-то позитива в вопросе решения Крыма и Донбасса, то эти надежды украинского лидера беспочвенны.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина исключают встречу с Зеленским в этом году.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m8AdBVTdRRA
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