Правление Путина скоро закончится: эксагент MI6 дал прогноз, когда будут изменения в руководстве России

Бывший британский шпион Кристофер Стил, обнаруживший вмешательство России в выборы в США и написавший досье на Трампа, прогнозирует, что Путин может оставить власть "в течение следующего года". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кристофер Стил, возглавлявший российское отделение британской разведки с 2006 по 2009 год, считает, что "эпоха Путина" истечет в ближайшие 12 месяцев. По его словам, может быть несколько сценариев устранения российского диктатора.

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Эксагент MI6 утверждает, что самым плохим сценарием для Запада будет внезапная смерть Путина в результате покушения на президента РФ. Такой сценарий могли бы организовать спецслужбы, которые утратили веру в Путина, но хотят продолжить вторжение в Украину.

"Российская политика не изменится, но переворот может привести к переходному режиму, когда командующий российскими ВКС генерал Сергей Суровикин станет президентом", – сказал Стил.

Другим сценарием Кристофер Стил называет мирное завершение президентского периода Путина. В таком случае Путин не участвовал бы в следующих президентских выборах и поддержал другого кандидата, как преемника, например, Дмитрия Патрушева или Алексея Дюмина. В таком случае Путин сможет уйти из политики, однако получит гарантированную безопасность и неприкосновенность. Подобный шаг был в 1999 году, когда с должности ушел Борис Ельцин. Стил объясняет, что в таком случае не следует ожидать изменений на фронте, однако у Запада будет российский лидер, который "не обвинен в военных преступлениях".

Еще одним, менее вероятным сценарием было бы восстание против Путина. Такой шаг могли организовать русские националисты типа Пригожина или оппозиционеры, как Алексей Навальный.

Эксагент MI6 считает, что лучшим вариантом для Запада и Украины были бы демократические деятели, которые смогли бы перехватить контроль у сегодняшнего руководства РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по словам Стила, Путин почти отказался от идеи выиграть войну военным путем.

Также "Комментарии" писали о Путине, которого унизили перед камерами на встрече с африканским лидером.