Эксканцлер Германии Шредер назвал роковую ошибку Путина

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что понимает, почему Россия испытывает угрозу и усиливает агресию, однако решение Путина начать войну в Украине немецкий политик считает роковой ошибкой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Berliner Zeitung.

Шредер назвал роковую ошибку Путина. Фото из открытых источников

Герхард Шрёдер заявил, что россияне хотят получить Крым и Донбасс и на этом остановятся. Однако военное вторжение в Украину стало ошибкой президента России.

"Чего хотят россияне? Статус-кво на Донбассе и в Крыму. Не больше. Я считаю, что это была роковая ошибка, что Путин начал войну", — считает Шредер.

По словам германского политика НАТО, не следует опасаться, что Россия продолжит войну на территорию Польши, стран Балтии или Германии, которые являются членом военного альянса.

Шредер утверждает, что именно НАТО спровоцировало Россию своим движением на восток, возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе и ракетами в Турции, которые могут достичь Москвы. По мнению эксканцлера, Кремль ответил на такие действия НАТО.

"Все это чувствовалось как угроза для россиян. Есть и иррациональные точки зрения. Я не хочу это отрицать. Россияне ответили смесью обоих: страха и защиты наперегонки", — заявил Шредер.

Напомним, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер считается личным другом Владимира Путина. Немецкий политик является членом правления "Газпрома". Интересную характеристику дал Шредеру бывший глава Комитета иностранных дел Конгресса США Том Лантос, который назвал немецкого политика "политической проституткой", которая берет "большие деньги от Путина".

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