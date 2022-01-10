Эксперт: констатируем – Путин, кроме Беларуси, получил контроль над Казахстаном

Как передает издание "Комментарии", президент РФ Владимир Путин сегодня назвал Казахстан своим домом, заявив, что нельзя допустить, чтобы в стране произошел сценарий цветных революций. Также Путин заявил, что государственность Казахстана оказалась под угрозой. Можно ли считать, особенно на фоне таких заявлений Путина, что Россия вместе с другими членами ОДКБ начала оккупацию Казахстана? И есть ли шанс, что народный протест будет нарастать? Эксперты озвучили свои мысли на этот счет.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Путин дал понять, что силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько нужно

Политический эксперт, историк Виктор Таран отмечает у себя в Facebook, для тех, кто не верил, что Россия с сателлитами начала долговременную оккупацию Казахстана, стоит обратить внимание на сегодняшнее заседание ОДКБ. В частности, когда обсуждался вопрос, как долго так называемые миротворцы будут в Казахстане.

"Помните, Токаев рассказывал, что силы ОДКБ покинут Казахстан максимум через неделю после начала миротворческих операций? То есть, максимум 15-16 января? Так вот. Путин сегодня поставил точку в вопросе, как надолго российские оккупационные войска зашли в Казахстан. Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько нужно. Кому – он не уточнил. Но ответ очевиден – самому Путину", – отметил эксперт.

По его мнению, Токаев только сейчас начинает понимать, в какую ловушку он попал. Он хотел ослабить Назарбаева, а вместо этого де-факто потерял независимость страны. Теперь он больше не президент независимой страны, а генерал-губернатор российской провинции, которого в любой момент устранят, поставив на его место более лояльного руководителя.

"Прав был Блинкен – когда россияне куда-то приходят, они потом остаются очень надолго. Мы это точно знаем, а пока констатируем Путин, кроме Беларуси, получил контроль над Казахстаном", – отметил Виктор Таран.

Две смерти чиновников Казахстана расставили все на свои места

В свою очередь политический эксперт и аналитик Валерий Клочок отмечает, его не перестает удивлять движение сопротивления в Казахстане.

Эксперт подчеркивает, на самом деле все прогнозируемо. Две смерти высоких должностных лиц за один день. Сначала пришла новость о том, что в Казахстане застрелился генерал-майор – главный полицейский Жамбыльской области Жанат Сулейменов. Мог оказаться под трибуналом, потому что именно при нем участились случаи, когда полицейские опускали оружие и переходили на сторону протестующих. Ну и еще одной потрясной новостью стало то, что был найден мертвым полковник Комитета национальной безопасности страны Азамат Ибраев. Человек лежал без признаков жизни во дворе дома, где он проживал.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, почему Путин получил уникальную возможность – аннексировать Казахстан.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!