Эксперт: констатируем – Путин, кроме Беларуси, получил контроль над Казахстаном

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", президент РФ Владимир Путин сегодня назвал Казахстан своим домом, заявив, что нельзя допустить, чтобы в стране произошел сценарий цветных революций. Также Путин заявил, что государственность Казахстана оказалась под угрозой. Можно ли считать, особенно на фоне таких заявлений Путина, что Россия вместе с другими членами ОДКБ начала оккупацию Казахстана? И есть ли шанс, что народный протест будет нарастать? Эксперты озвучили свои мысли на этот счет.
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля
Политический эксперт, историк Виктор Таран отмечает у себя в Facebook, для тех, кто не верил, что Россия с сателлитами начала долговременную оккупацию Казахстана, стоит обратить внимание на сегодняшнее заседание ОДКБ. В частности, когда обсуждался вопрос, как долго так называемые миротворцы будут в Казахстане.
По его мнению, Токаев только сейчас начинает понимать, в какую ловушку он попал. Он хотел ослабить Назарбаева, а вместо этого де-факто потерял независимость страны. Теперь он больше не президент независимой страны, а генерал-губернатор российской провинции, которого в любой момент устранят, поставив на его место более лояльного руководителя.
В свою очередь политический эксперт и аналитик Валерий Клочок отмечает, его не перестает удивлять движение сопротивления в Казахстане.
Эксперт подчеркивает, на самом деле все прогнозируемо. Две смерти высоких должностных лиц за один день. Сначала пришла новость о том, что в Казахстане застрелился генерал-майор – главный полицейский Жамбыльской области Жанат Сулейменов. Мог оказаться под трибуналом, потому что именно при нем участились случаи, когда полицейские опускали оружие и переходили на сторону протестующих. Ну и еще одной потрясной новостью стало то, что был найден мертвым полковник Комитета национальной безопасности страны Азамат Ибраев. Человек лежал без признаков жизни во дворе дома, где он проживал.
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