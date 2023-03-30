Эксперт рассказал, как Россия пытается запутать цепи поставки нефти

Исполнительный директор компании Windward Ами Дэниел рассказал, как именно Россия продает нефть и обходит санкции. РФ пытается создать сложные цепи поставок, чтобы трудно определить происхождение нефти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Российская нефть. Фото из открытых источников

Компания Windward занимается морской экспертизой и слежкой за транспортировкой грузов кораблями на основе искусственного интеллекта. Ее директор рассказал, как Россия избегает санкций и продает нефть.

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"Мы видим то, что Россия стратегически использует так называемые перевозки с судна на судно посреди моря с миллионами баррелей, чтобы запутать цепочку поставок и источник нефти", — говорит Ами Дэниел.

Руководитель компании утверждает, что значительно увеличилось количество перевозок с судна на судно вблизи Греции.

"Я думаю, что это место, где это происходит, поэтому нефть, очевидно, идет в Индию, Китай и те страны", — считает исполнительный директор Windward.

Ами Дэниел утверждает, что кроме стран, покупающих нефть в Российской Федерации даже после полномасштабного вторжения, это сырье может попадать в государства, не обязательно поддерживающие Китай или Иран, например в Малайзию или Индонезию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России назвали "дружественную" страну, увеличившую поставки российской нефти в 22 раза.

Также "Комментарии" писали о продающей больше всего нефти в мире начала покупать дизельное топливо в Российской Федерации. Таким образом, страна с Ближнего Востока хочет получить от России дешевый ресурс для себя с возможностью его продать в будущем.