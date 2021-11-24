Эксперт: Россия проиграла Украину из-за собственной ошибки

Российский писатель и террорист Захар Прилепин, учувствовавший в войне против Украины, дошёл до того, что на одном из российских телеканалов прямым текстом так и сказал, что в России, прежде чем предпринимать действия в отношении Украины, изучили социологию. Мол, в Крыму, Донецке и Луганске был высокий уровень поддержки РФ. Особое внимание в этом анализе было уделено также Харькову, но там социология была на грани, не в пользу России. Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политический эксперт Олеся Яхно.

Захар Прилепин. Фото из открытых источников

"Это и стало, к счастью, тактической ошибкой России. Они думали, что, если взять то, что легко взять, то Донецк и Луганск потом двинут на остальную часть Украины. А это оказалось не так", – отметила Олеся Яхно.

В то же время политолог отмечает, если бы россияне начали с тех городов, которые не так легко было взломать – с Харькова или Одессы, например – Украине было бы сложнее собраться. Но правда, а значит в перспективе и удача, на украинской стороне.

"Россия проиграла Украину из-за собственной ошибки, имею в виду вообще весь этот силовой вариант. Но боится в этом признаться", – подытожила эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России заявляют, что Киев намерен вновь вернуться к силовому сценарию урегулирования конфликта на востоке Украины. Мол, такое решение принято при поддержке союзников НАТО. Украинские войска на такой шаг могут пойти только при поддержке сил Альянса. В Кремле считают, что, если Украина решится прибегнуть к такому варианту, то тогда последствия будут очень печальными не только для Киева, но и для всей Европы.





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