Эксперт: в 2024 году Путин сам собирается идти на выборы, о преемниках и речи нет

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Кравцев Сергей
В России много говорят о преемниках Владимира Путина, намекая на его возраст и нормы Конституции РФ, мол все это заставляет хозяина Кремля получше присматриваться к своему окружению, чтобы выбрать того, кому можно будет передать власть. На самом же деле в 2024 году Путин снова будет участвовать в президентских выборах, власть никому он уступать не собирается. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказала украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политолог отмечает, вчера в информационное пространство ворвалась статья Дмитрия Медведева об Украине, а ведь это не одна такая статья. Есть и другие тексты, не настолько привлекающие публичное внимание как статьи Путина, Медведева, но и их надо изучать, чтобы понимать, что происходит в России.
Она добавляет, в целом, все статьи от представителей власти идут в русле общей позиции Кремля, просто с разными акцентами и градусом риторики. Вообще, начиная с 2014 года, в России произошла некая "пролетаризация" дискурса (упрощение — "нацисты", "танки НАТО" и так далее), в том числе в виде, если так можно сказать, интеллектуальной "утрамбованности элиты". Ну, а все разговоры о преемниках в России – пока преждевременны.
Также читайте на портале "Комментарии" – Путин заявил Меркель и Макрону, что теперь решать все вопросы по Украине будет без ее присутствия.
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