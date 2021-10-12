Эксперт: в 2024 году Путин сам собирается идти на выборы, о преемниках и речи нет

В России много говорят о преемниках Владимира Путина, намекая на его возраст и нормы Конституции РФ, мол все это заставляет хозяина Кремля получше присматриваться к своему окружению, чтобы выбрать того, кому можно будет передать власть. На самом же деле в 2024 году Путин снова будет участвовать в президентских выборах, власть никому он уступать не собирается. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказала украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Политолог отмечает, вчера в информационное пространство ворвалась статья Дмитрия Медведева об Украине, а ведь это не одна такая статья. Есть и другие тексты, не настолько привлекающие публичное внимание как статьи Путина, Медведева, но и их надо изучать, чтобы понимать, что происходит в России.

"Вот, скажем, совсем недавно я прочитала статью про большую идею, Сибирь, "китайский тракт" и... Шойгу. Хотя вся эта тема с Шойгу и поездками Путина в Сибирь может быть не от доверия, а прямо наоборот – от недоверия. В своё время Шойгу очень настойчиво хотел стать премьером после Медведева, чем априори вызвал подозрения. Есть ещё статьи Дмитрия Тренина о том, что значение Украины для России не столько в общественном сознании, сколько в представлении элит по-прежнему сильно завышено. Но, судя по заявлениям представителей власти, они так не считают", – отметила политолог.

Она добавляет, в целом, все статьи от представителей власти идут в русле общей позиции Кремля, просто с разными акцентами и градусом риторики. Вообще, начиная с 2014 года, в России произошла некая "пролетаризация" дискурса (упрощение — "нацисты", "танки НАТО" и так далее), в том числе в виде, если так можно сказать, интеллектуальной "утрамбованности элиты". Ну, а все разговоры о преемниках в России – пока преждевременны.

"Изменения в конституцию РФ говорят в пользу того, что в 2024 году Путин сам собирается идти на выборы. А сами по себе разговоры в России говорят о преемниках – это просто разговор, ну а о чем ещё говорить в автократических режимах", – резюмировала Олеся Яхно.

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