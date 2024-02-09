Эксперты назвали главную цель Путина в противостоянии с НАТО: почему времени у ЕС уже не осталось

Несмотря на то, что российская армия понесла большие потери в войне против Украины, все чаще звучат мнения, что Путин может рискнуть вступить в прямое противостояние со странами НАТО. Почему диктатор может решиться на этот шаг? Какой есть главная цель РФ в противостоянии с НАТО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Большинство европейцев не думают о войне

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "24 Каналу" заявил, что большинство европейцев считают, что США обеспечат им защиту и предотвратят возможные военные конфликты. Даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину у европейцев не изменилась повестка дня, которая далека от милитаризации. Эти тенденции сложились еще десятилетия назад, после разрушения Берлинской стены.

"Выросло поколение, которое знает о Холодной войне в Германии только из истории. Чего немцам переживать, если у них есть Рамштайн", – сказал Мусиенко.

Он добавил, при этом страны Балтии осознают, что основные угрозы направлены на них, и поэтому они проявляют большую мобильность и концентрацию. В настоящее время Польша расширяет состав контрактной армии, создавая дополнительные бригады.

Эксперт отметил, что Путин не стремится к оккупации стран НАТО — его целью является разложение единства Альянса. Он хочет добиться этого на этапе принятия решений, когда страны НАТО обсуждают, как реагировать на агрессию России.

"Тогда, по мнению Путина и Кремля, должно было бы проявиться то, что мы видим сейчас в социологических опросах. Желающих воевать немного, поэтому сейчас в европейских странах увеличивается численность регулярных Вооруженных сил, то есть контрактной армии", – заявил Мусиенко.

Европа до сих пор сильно зависит от США и НАТО

В свою очередь историк Тимоти Гартон Эш в колонке для The Guardian отметил, что ЕС нужно перестать рассчитывать на НАТО. Европейский Союз должен создать собственные вооруженные силы, чтобы защититься от российский экспансии и стать независимыми от США в плане безопасности.

По словам эксперта, ЕС также следует срочно увеличить поставки боеприпасов и оружия в Украину, чтобы ВСУ могли не только обороняться, что и переломить ход войны в 2025 году.

В статье сказано, что в условиях рыночной экономики производителям вооружений нужны крупные и конкретные заказы, прежде чем они начнут наращивать производство. Однако европейская оборонная промышленность не получает их в достаточном количестве.

Эксперт отметил, что Европа до сих пор сильно зависит от США и НАТО. Североатлантический Альянс держится на гарантиях по 5 статье от тех же Штатов. Однако, что сделает Европа, если Вашингтон решит не защищать, к примеру, Эстонию, если на нее нападет Россия.

"Или, если Путин больше не верит – возможно, просчитался, как он сделал это в отношении Украины – что Вашингтон так и сделает? Если Европа хочет защитить себя, она должна создать армии, к которым люди хотят присоединиться", — отметил Эш.

Читайте также на портале "Комментарии" - есть ли сценарий, что Вашингтон не выделит помощь Украине: кто в США останется ни с чем.