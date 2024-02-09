Эксперты назвали главную цель Путина в противостоянии с НАТО: почему времени у ЕС уже не осталось

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что российская армия понесла большие потери в войне против Украины, все чаще звучат мнения, что Путин может рискнуть вступить в прямое противостояние со странами НАТО. Почему диктатор может решиться на этот шаг? Какой есть главная цель РФ в противостоянии с НАТО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "24 Каналу" заявил, что большинство европейцев считают, что США обеспечат им защиту и предотвратят возможные военные конфликты. Даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину у европейцев не изменилась повестка дня, которая далека от милитаризации. Эти тенденции сложились еще десятилетия назад, после разрушения Берлинской стены.
Он добавил, при этом страны Балтии осознают, что основные угрозы направлены на них, и поэтому они проявляют большую мобильность и концентрацию. В настоящее время Польша расширяет состав контрактной армии, создавая дополнительные бригады.
Эксперт отметил, что Путин не стремится к оккупации стран НАТО — его целью является разложение единства Альянса. Он хочет добиться этого на этапе принятия решений, когда страны НАТО обсуждают, как реагировать на агрессию России.
В свою очередь историк Тимоти Гартон Эш в колонке для The Guardian отметил, что ЕС нужно перестать рассчитывать на НАТО. Европейский Союз должен создать собственные вооруженные силы, чтобы защититься от российский экспансии и стать независимыми от США в плане безопасности.
По словам эксперта, ЕС также следует срочно увеличить поставки боеприпасов и оружия в Украину, чтобы ВСУ могли не только обороняться, что и переломить ход войны в 2025 году.
В статье сказано, что в условиях рыночной экономики производителям вооружений нужны крупные и конкретные заказы, прежде чем они начнут наращивать производство. Однако европейская оборонная промышленность не получает их в достаточном количестве.
Эксперт отметил, что Европа до сих пор сильно зависит от США и НАТО. Североатлантический Альянс держится на гарантиях по 5 статье от тех же Штатов. Однако, что сделает Европа, если Вашингтон решит не защищать, к примеру, Эстонию, если на нее нападет Россия.
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