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Ересь под протокол: Кислица рассказал, какая польза от выступлений Небензи

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что "невозможно скрыть правду"

сегодня, 12:21
Автор:
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Черновалова Кристина
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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица уверен, что выступления российского дипломата Василия Небензи в Совбезе ООН могут стать ключевыми доказательствами в будущих судах. Несмотря на многочисленные обвинения России против Украины и Норвегии, он уверен, что правда будет обнаружена благодаря современным  технологиям.

Ересь под протокол: Кислица рассказал, какая польза от выступлений Небензи

Выступления Небензи в Совете Безопасности: почему они важны для Украины

Кислица отмечает, что если слушать доводы российских дипломатов, то можно увидеть, как они часто противоречат друг другу. Именно такие выступления могут использоваться в качестве доказательств в международных судах.

“Один из самых полезных элементов совбеза приходящего Небензя или его муртада Полянский и давай рассказывать под запись под протокол эту всю ересь и ложь. Я вас уверяю рано или поздно все это окажется частью доказательной базы десятков адвокатов причем не только от имени Украины, а от имени частных граждан, потому что за этой войной будут идти годы, если не десятилетия судебных тяжб со страной агрессором. Поэтому это невероятно важно постоянно затягивать их в Совбез, постоянно наводить на них камеру и постоянно заставлять говорить”, — отметил Кислица

В своем выступлении Сергей Кислица также отметил невозможность скрывать факты в современном мире, где информация распространяется мгновенно. Он верит, что, несмотря на временные попытки манипулировать или искажать информацию, правда всегда окажется, а виновные столкнутся с международной справедливостью.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m3jyoaqJUAM
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