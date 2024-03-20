Еще один известный актер в России собирается уехать из страны: какая причина

Известный в России киноактер Дмитрий Нагиев , публично не осуждавший кровавую войну своей страны на территории Украины, еще в 2022 году сказал, что приостановит свою работу и уволился с "Первого канала".

Дмитрий Нагиев (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ , актер намерен купить квартиру в ОАЭ и в конце марта будет проводить там интенсив по актерским техникам.

При этом сам Нагиев встретился с товарищем на территории ОАЭ и рассказал, что квартира в Дубае – это отличная инвестиция. Именно за покупку квартиры определенной стоимости в этой стране ее владельцу предоставляют резидентство.

Поэтому сразу пошли слухи, что у Дмитрия Нагиева есть планы эмигрировать из РФ или жить на две страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер выступил против режима Кремля. Известный артист из РФ Дмитрий Нагиев, время от времени обнародующий свои несогласные мнения относительно военной политики правящей власти, написал, что все-таки долго молчал, но теперь дает советы будущему поколению сограждан. Актер призывает "выбрать другой путь".

Также он выражает свое недоумение по поводу кровавой политики кремлевского режима, которое реализуется именно сейчас. Об этом Дмитрий Нагиев сказал, отвечая на вопросы искусственного интеллекта.

В настоящее время артист проживает в российской столице и дальше снимается в проектах российского кинематографа. Но отныне не участвует в проектах, которые должны были быть показаны на телевидении, и еще приостановил свое общение в сети.

При этом актер не разглашает в деталях собственную политическую позицию и воздерживается от того, чтобы осуждать войну и политику российских чиновников. Однако он намекает, что не разделяет взгляды РФ по поводу политической справедливости.

