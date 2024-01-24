Еще один крупный город РФ остался без отопления: какая причина

Зимой этого года аварии на коммунальных сетях охватили ряд крупных российских городов. Аналогичная судьба постигла город Владивосток. Об этом сообщает издание сообщает VL, передает портал "Комментарии".

Российские города страдают от холода. Фото из открытых источников

Сообщается, что вечером 23 января во Владивостоке произошло возгорание на подстанции "Загородная", приведшее к отключению электроэнергии и отоплению в сотнях домов Первомайского района.

Загорание зафиксировали в закрытом распределительном устройстве. Из-за пожара без света осталось около 475 многоквартирных домов и 125 частных домовладений, в которых проживает почти 100 тысяч человек.

По информации издания, по состоянию на 24 января 15% отключенных от отопления домов продолжают оставаться без тепла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за растущего дефицита ракет для ПВО Воздушные силы Украины вынуждены делать выбор, какие российские ракеты сбивать, а какие – пропускать, сообщил Джон Кирби. Координатор Совбеза Белого дома подчеркнул, что РФ пытается перегружать системы ПВО. Но, несмотря на это, отметил он, ПВО Украины остается эффективной.

"Комментарии" также писали, что среди государств-членов Европейского Союза нет консенсуса по конфискации в пользу Украины замороженных суверенных активов Центрального банка России. По информации Reuters, конфискации капитала российских активов не состоится, поскольку между странами-членами Евросоюза нет соглашения на этот счет. Страны Евросоюза не готовы конфисковывать активы Центробанка РФ, поскольку считают, что соответствующее решение будет нести "слишком много юридических рисков".

