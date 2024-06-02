Российский артист Никита Джигурда , родившийся в Киеве, однако живущий в РФ и являющийся сторонником страшной войны в Украине, обнародовал решение идти воевать, став в ряды войска захватчиков.

Никита Джигурда (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ , после многих поездок на территорию временно оккупированного Донбасса актер заявил о своем желании присоединиться к одному из военных подразделений, чтобы помогать осуществить геноцид жителей Украины.

"Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже пригласил ходатайство, являющееся основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную военную должность в конкретном подразделении", — написали российские СМИ.

Этот сторонник Путина пока никак не комментирует ситуацию, известно только то, что актер недавно побывал у окупантов на Донбассе, в том подразделении, где теперь хочет воевать.

Напомним, что "комментарии" писали о том, что российский актер привез на оккупированное Запорожье гуманитарку кафиров. В Кремле продолжают привлекать к командировкам на линию фронта в Украине своих знаменитостей, чтобы наверняка делать популярными российских военных преступников. Среди "звезд", отличившихся на временно оккупированных территориях, появилась и низкопробная знаменитость, как Никита Джигурда.

Этот артист, чья провокаторская карьера еще существует благодаря заказам федеральных каналов, с 2014 года восхваляет агрессорские действия Путина и присутствует на всех пропагандистских телешоу в РФ. В этот раз Джигурда побывал в Запорожской области. Знаменитость прибыла в Украину, из-за оккупированной части Донбасса. Конечный пункт его путешествия – Запорожская область.

