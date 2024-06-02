logo

BTC/USD

67722.34

ETH/USD

3776.03

LTC/USD

82.83

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Еще один путинист собирается воевать против украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще один путинист собирается воевать против украинцев

Никита Джигурда будет воевать против украинцев на стороне страны-оккупанта РФ.

сегодня, 23:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российский артист Никита Джигурда , родившийся в Киеве, однако живущий в РФ и являющийся сторонником страшной войны в Украине, обнародовал решение идти воевать, став в ряды войска захватчиков.

Еще один путинист собирается воевать против украинцев

Никита Джигурда (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ , после многих поездок на территорию временно оккупированного Донбасса актер заявил о своем желании присоединиться к одному из военных подразделений, чтобы помогать осуществить геноцид жителей Украины.

"Да, Джигурда собирается заходить в это подразделение и уже пригласил ходатайство, являющееся основанием, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную военную должность в конкретном подразделении", — написали российские СМИ.

Этот сторонник Путина пока никак не комментирует ситуацию, известно только то, что актер недавно побывал у окупантов на Донбассе, в том подразделении, где теперь хочет воевать.

Напомним, что "комментарии" писали о том, что российский актер привез на оккупированное Запорожье гуманитарку кафиров. В Кремле продолжают привлекать к командировкам на линию фронта в Украине своих знаменитостей, чтобы наверняка делать популярными российских военных преступников. Среди "звезд", отличившихся на временно оккупированных территориях, появилась и низкопробная знаменитость, как Никита Джигурда.

Этот артист, чья провокаторская карьера еще существует благодаря заказам федеральных каналов, с 2014 года восхваляет агрессорские действия Путина и присутствует на всех пропагандистских телешоу в РФ. В этот раз Джигурда побывал в Запорожской области. Знаменитость прибыла в Украину, из-за оккупированной части Донбасса. Конечный пункт его путешествия – Запорожская область.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости