Один из убежденных поклонников "русского мира", хозяина Кремля и военного вторжения в Украину Дмитрий Харатьян заявил, что, несмотря на диагноз своего потомка, он все равно будет участвовать в военном вторжении в Украину.

Дмитрий Харатьян (фото из открытых источников)

Об этом он сказал пропагандистскому медиа KP.ru.

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Как утверждает ранее популярный артист, он не поможет 25-летнему сыну, чтобы тот ушел от службы в войсках захватчиков.

"Если мобилизация будет – уйдет. Ивану 25 лет, военнообязанный. Косить не будет", – сообщил Харатьян, что готов отправить собственного потомка на этот убой.

Артист, очевидно потерявший весь остаток здравого смысла, оправдывает такое родительское решение многократно повторяющимися словами, которые прочитал в кремлевской методике.

Сейчас Дмитрий Харатьян заявляет, что это "не территориальная война в России с Украиной", потому что "Россия – огромная часть всего мира, это не просто территория, но еще и огромная российская идея".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса заявила, что готова отправить своих сыновей убивать украинцев . Известная артистка из РФ Наталья Антонова, игравшая роли во многих отечественных телесериалах и фильмах, заявила, что пошлет собственного сына участвовать в войне, которую начал их агрессивный Путин на территории Украины.

Об этом Антонова заявила во время эфира пропагандистского телешоу, еще одному поклоннику путинского режима Борису Корчевникову. Мол, ее старший, 25-летний юноша не побоялся, что его мобилизуют и уже проявил готовность отправиться убивать мирных украинских жителей.

