Еще один российский актер выступил против режима Кремля и обратился к молодежи

Известный артист из РФ Дмитрий Нагиев, время от времени обнародующий свои несогласные мнения по поводу военной политики правящей власти, написал, что долго молчал, но теперь дает советы будущему поколению сограждан. Актер призывает "выбрать другой путь".

Дмитрий Нагиев (фото из открытых источников)

Также он выражает свое недоумение по поводу кровавой политики кремлевского режима, которая реализуется именно сейчас. Об этом Дмитрий Нагиев сказал, отвечая на вопросы искусственного интеллекта.

В настоящее время артист проживает в российской столице и дальше снимается в проектах российского кинематографа. Но отныне не участвует в проектах, которые должны были быть показаны на телевидении, и еще приостановил свое общение в сети.

"Сегодня я приостановил свое общение в социальных сетях. Как в конце концов и в медийном пространстве. Для меня это время осмысления. Мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить, слишком долго я молчал. Но мне не очень интересно, что там с кем происходит", – объясняет свои действия актер.

При этом актер не разглашает в деталях собственную политическую позицию и воздерживается от того, чтобы осуждать войну и политику российских чиновников. Однако он намекает, что не разделяет взгляды РФ по поводу политической справедливости. Он выражает уверенность, что РФ, возможно, пересмотрит свой политический вектор в ближайшем будущем, и мечтает о том, чтобы его страна никогда не представляла угрозу миру.

"Если бы я имел возможность что-то сказать будущему поколению, я был бы счастлив. Итак, будущие поколения будут, на нас все не закончится. И я бы сказал: "Мы выбрали какой-то странный путь. Попытайтесь выбрать другой. Путь любви, путь доброты, путь счастья", – заключил российский актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сбежавший из России актер рассказал, как промывают мозг в РФ Артист из РФ Артур Смольянинов, после начала полномасштабной войны уехавший из страны, высказал свое мнение об этой войне и жестко раскритиковал Путина .