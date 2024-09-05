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Еще один соратник "кинул" Путина и не поедет на саммит БРИКС в Россию

Александр Вучич отказался от участия в саммите БРИКС

сегодня, 21:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

Президент Сербии Александр Вучич отказался от участия в саммите БРИКС, который пройдет в России. Он недавно получил приглашение к западу от президента РФ Владимира Путина. Но тактично отказал главе Кремля.

Еще один соратник "кинул" Путина и не поедет на саммит БРИКС в Россию

Александр Вучич (фото из открытых источников)

Как сообщает "Радио Свобода", Вучич пояснил, что не сможет присутствовать на саммите, запланированном на 22-24 октября, из-за того, что в этот период в Сербии будут важные гости. Однако он не уточнил, кто именно приедет в его страну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Малайзии прибыл в РФ и принялся расхваливать Путина. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил Россию и выразил похвалу в адрес российского президента Владимира Путина, которого считают ответственным за катастрофу малайзийского Boeing-777 в 2014 году, во время которой погибли 43 гражданина Малайзии.

Отмечается, что Анвар, как и некоторые азиатские лидеры, проигнорировал российское вторжение в Украину. Он подчеркнул, что решение посетить Россию было сложно, но оправдано. Во время встречи премьер отметил давние экономические связи между странами Юго-Восточной Азии и Россией, в частности в отраслях полупроводников и смежных технологий. Он выразил готовность к углублению сотрудничества и заявил, что Российский опыт может быть полезен Малайзии.

Он также отметил, что Россия согласилась сотрудничать в сфере авиации, технологий, сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Анвар подчеркнул свое желание углубить отношения с Россией и принял приглашение Путина поучаствовать в октябрьском саммите БРИКС в Казани.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-vuchych-rs-samit/33108414.html
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