Президент Сербии Александр Вучич отказался от участия в саммите БРИКС, который пройдет в России. Он недавно получил приглашение к западу от президента РФ Владимира Путина. Но тактично отказал главе Кремля.

Александр Вучич (фото из открытых источников)

Как сообщает "Радио Свобода", Вучич пояснил, что не сможет присутствовать на саммите, запланированном на 22-24 октября, из-за того, что в этот период в Сербии будут важные гости. Однако он не уточнил, кто именно приедет в его страну.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Малайзии прибыл в РФ и принялся расхваливать Путина. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил Россию и выразил похвалу в адрес российского президента Владимира Путина, которого считают ответственным за катастрофу малайзийского Boeing-777 в 2014 году, во время которой погибли 43 гражданина Малайзии.

Отмечается, что Анвар, как и некоторые азиатские лидеры, проигнорировал российское вторжение в Украину. Он подчеркнул, что решение посетить Россию было сложно, но оправдано. Во время встречи премьер отметил давние экономические связи между странами Юго-Восточной Азии и Россией, в частности в отраслях полупроводников и смежных технологий. Он выразил готовность к углублению сотрудничества и заявил, что Российский опыт может быть полезен Малайзии.

Он также отметил, что Россия согласилась сотрудничать в сфере авиации, технологий, сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Анвар подчеркнул свое желание углубить отношения с Россией и принял приглашение Путина поучаствовать в октябрьском саммите БРИКС в Казани.

