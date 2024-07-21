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Еще одна известная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

Актриса Мария Аронова попала в больницу с опухолями.

сегодня, 23:10
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Лиля Воробьева

Популярная российская актриса Мария Аронова попала в Боткинскую больницу из-за обострения остеохондроза позвоночника. В ходе обследования врачи обнаружили множественные доброкачественные образования мозговых оболочек, известные как менингиомы. Однако врачи решили не удалять их, поскольку они не угрожают ее здоровью.

Еще одна известная российская актриса госпитализирована с неутешительным диагнозом

Мария Аронова (фото из открытых источников)

Аронова жаловалась на усиление боли в пояснице, которая мучает ее уже пять лет. Ранее, в 2017 году, появлялась информация о возможном раке у актрисы, но она не подтвердила и не опровергла эти слухи.

Мария Аронова – русская актриса. В 2017 году попала в базу украинского сайта "Миротворец" после посещения Крыма.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у популярного российского журналиста диагностировали тяжелую болезнь . Пропагандистские СМИ сообщили, что известный российский ведущий и журналист Владимир Познер госпитализирован с диагнозом рак, в частности злокачественную эпителиому кожи. Согласно данным ресурса "Стархит", 90-летний телеведущий уже начал проходить процедуру химиотерапии. Однако жена Познера опровергла эту информацию, назвав новость о тяжелом недуге своего мужа ложью.

Стоит отметить, что Владимир Познер уже дважды боролся с раком — простаты и кишечника, и сейчас находится в ремиссии. Он неоднократно упоминал о своей борьбе с болезнями, признавая, что новости о смертельных диагнозах вызывали у него мысли о приближении конца жизни. Владимир Познер известен как советский пропагандист, российский журналист, телеведущий и радиоведущий, а также писатель. Он является семикратным лауреатом премии "ТЕФИ" и приобрел известность в конце 1980-х годов как ведущий телемостов СССР-США.
 



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