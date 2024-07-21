Популярная российская актриса Мария Аронова попала в Боткинскую больницу из-за обострения остеохондроза позвоночника. В ходе обследования врачи обнаружили множественные доброкачественные образования мозговых оболочек, известные как менингиомы. Однако врачи решили не удалять их, поскольку они не угрожают ее здоровью.

Мария Аронова (фото из открытых источников)

Аронова жаловалась на усиление боли в пояснице, которая мучает ее уже пять лет. Ранее, в 2017 году, появлялась информация о возможном раке у актрисы, но она не подтвердила и не опровергла эти слухи.

Мария Аронова – русская актриса. В 2017 году попала в базу украинского сайта "Миротворец" после посещения Крыма.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у популярного российского журналиста диагностировали тяжелую болезнь . Пропагандистские СМИ сообщили, что известный российский ведущий и журналист Владимир Познер госпитализирован с диагнозом рак, в частности злокачественную эпителиому кожи. Согласно данным ресурса "Стархит", 90-летний телеведущий уже начал проходить процедуру химиотерапии. Однако жена Познера опровергла эту информацию, назвав новость о тяжелом недуге своего мужа ложью.

Стоит отметить, что Владимир Познер уже дважды боролся с раком — простаты и кишечника, и сейчас находится в ремиссии. Он неоднократно упоминал о своей борьбе с болезнями, признавая, что новости о смертельных диагнозах вызывали у него мысли о приближении конца жизни. Владимир Познер известен как советский пропагандист, российский журналист, телеведущий и радиоведущий, а также писатель. Он является семикратным лауреатом премии "ТЕФИ" и приобрел известность в конце 1980-х годов как ведущий телемостов СССР-США.

