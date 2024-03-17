logo

BTC/USD

68012.92

ETH/USD

3626.24

LTC/USD

85.82

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Еще одна певица из Украины пошла за российским паспортом
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна певица из Украины пошла за российским паспортом

Ани Лорак теперь станет полноправным членом террористического государства

17 марта 2024, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Бывшая украинка и известная певица Ани Лорак оформила документы для получения российского гражданства.

Еще одна певица из Украины пошла за российским паспортом

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости , свою просьбу об этом Ани Лорак подала еще зимой.

"Каролина Куек (настоящее имя артистки – ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале", — рассказал собеседник журналистам агентства.

В 2016 году депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказывал предложение, чтобы помочь Каролине получить российский паспорт, однако представитель Лорак объяснил, что она не намерена менять гражданство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак испугала фанатов своим видом . Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак, покинувшая родную страну, попыталась поделиться собственными "секретами красоты". На собственной странице в Instagram певица обнародовала видеоролик, где рассказывает своим поклонникам, какие средства использует. Звезда сидит в гримерке и визажист при этом мажет ей кисточкой участок декольте.

Оставив свои комментарии, подписчики критиковали не столько внешность певицы, сколько ее уступок по предательству своей родины.

Также "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак в прямом эфире пожаловалась на травлю украинцев. Бывшая украинка Ани Лорак, участвовавшая в эфире "Центрального телевидения" российского канала, жаловалась на нападения жителей Украины. Она называет их несправедливыми и заметила, что плакала от отчаяния.

Звезда вошла в этот образ и чуть не плача, рассказывала, какую боль ей причиняет хейт со стороны украинских граждан. Певица говорит, что он необоснован. Однако следует заметить, что Каролина более полутора лет никак не реагирует на полномасштабную российскую войну на родине. Она не осуждает военное вторжение на территории родной Украины, и в настоящее время как выступала, так и выступает в РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20240315/lorak-1933200820.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости