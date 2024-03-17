Бывшая украинка и известная певица Ани Лорак оформила документы для получения российского гражданства.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости , свою просьбу об этом Ани Лорак подала еще зимой.

"Каролина Куек (настоящее имя артистки – ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале", — рассказал собеседник журналистам агентства.

В 2016 году депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказывал предложение, чтобы помочь Каролине получить российский паспорт, однако представитель Лорак объяснил, что она не намерена менять гражданство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак испугала фанатов своим видом . Бывшая украинская исполнительница Ани Лорак, покинувшая родную страну, попыталась поделиться собственными "секретами красоты". На собственной странице в Instagram певица обнародовала видеоролик, где рассказывает своим поклонникам, какие средства использует. Звезда сидит в гримерке и визажист при этом мажет ей кисточкой участок декольте.

Оставив свои комментарии, подписчики критиковали не столько внешность певицы, сколько ее уступок по предательству своей родины.

Также "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак в прямом эфире пожаловалась на травлю украинцев. Бывшая украинка Ани Лорак, участвовавшая в эфире "Центрального телевидения" российского канала, жаловалась на нападения жителей Украины. Она называет их несправедливыми и заметила, что плакала от отчаяния.

Звезда вошла в этот образ и чуть не плача, рассказывала, какую боль ей причиняет хейт со стороны украинских граждан. Певица говорит, что он необоснован. Однако следует заметить, что Каролина более полутора лет никак не реагирует на полномасштабную российскую войну на родине. Она не осуждает военное вторжение на территории родной Украины, и в настоящее время как выступала, так и выступает в РФ.

