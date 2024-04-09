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Еще одна российская певица уехала из РФ и покинула там мужа

Анжелика Варум уехала жить в США в свою роскошную квартиру и покинула Агутина в РФ.

сегодня, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская знаменитость Анжелика Варум , родившаяся во Львове, покинула страну-террористку РФ, начавшую полномасштабную войну в Украине, и уехала жить в Америку. Но ее муж Леонид Агутин остался в России.

Еще одна российская певица уехала из РФ и покинула там мужа

Анжелика Варум (фото из открытых источников)

Анжелика проживает в апартаментах, которые стоят $2,119 млн в Лос-Анжелесе, передают российские СМИ . Дом площадью 300 квадратных метров зарегистрирован на Леонида Агутина. Квартира находится в Голливуде в элитном районе города.

Из окон квартиры Варум можно увидеть море, при этом резиденты комплекса могут пользоваться бассейном, расположенным на этой территории. В последние шесть месяцев певица проживала именно в этом жилье.

К слову, еще в конце марта Анжелика Варум пела в стране-агрессорке России во время концертного тура с Леонидом Агутиным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один известный актер в России собирается уехать из страны . Известный в России киноактер Дмитрий Нагиев, публично не осуждавший кровавую войну своей страны на территории Украины, еще в 2022 году сказал, что приостановит свою работу и уволился из "Первого канала".

Как информируют российские СМИ, актер намерен купить квартиру в ОАЭ и в конце марта будет проводить там интенсив по актерским техникам. При этом сам Нагиев встретился с товарищем на территории ОАЭ и рассказал, что квартира в Дубае – это отличная инвестиция. Именно за покупку квартиры определенной стоимости в этой стране ее владельцу предоставляют резидентство. Поэтому сразу пошли слухи, что у Дмитрия Нагиева есть планы эмигрировать из РФ или жить на две страны.

Дмитрий Нагиев, время от времени обнародующий свои несогласные мнения по поводу военной политики правящей власти, написал, что долго молчал, но теперь дает советы будущему поколению сограждан. Актер призывает "выбрать другой путь".

 



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