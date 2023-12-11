Еще одну поклонницу Кремля срочно госпитализировали

Известная пропагандистка и ведущая из РФ Лера Кудрявцева, всегда выступавшая за войну в Украине, сейчас находится в больнице.

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

Как сообщил ее бывший коллега и бойфренд Сергей Лазарев, пропагандистке стало "совсем плохо".



"Исполнитель признался, что из-за госпитализации Кудрявцевой им пришлось в срочном порядке изменять сценарий фестиваля "Песня года". Артист отметил, что на мероприятии Леру заменит другая ведущая. Других подробностей он не сообщил", — сообщает российское пропагандистское медиа ladys news.



При этом телеведущая на своей странице в социальных сетях выставила свое фото с капельницей и выразила благодарность заменившей ее ведущей.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российской певице вызвали скорую во время выступления перед оккупантами. Еще одной стороннице путинского режима Надежды Бабкиной, с особым упорством поддерживающей издевательство над украинцами и военное вторжение РФ на украинскую территорию, стало плохо, когда она готовилась участвовать в очередной патриотической акции российских пропагандистов.



Как сообщает пропагандистское издание KP.ru, артистка почувствовала себя плохо, когда должна была делать очередную запись на студии "Звезда". Бабкина выступила с короткой речью перед аудиторией окупантов в РФ. В это время у певицы закружилась голова. Туда сразу вызвали медиков. После получения медицинской помощи Надежда Бабкина вернулась домой.



Как рассказал сын российской певицы, с артисткой сейчас все хорошо. Он коротко рассказал о том, как чувствует себя известная певица, но более развернуто комментировать ситуацию и отвечать на вопросы не захотел.