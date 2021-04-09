Эскалация на Донбассе: смогут ли события ударить по экономике России

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Елизавета Черных
Эскалация вооруженного конфликта на Донбассе может негативно отразиться на экономике России и ослабить курс рубля, уверяет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Россия бряцает оружием у наших границ и обещает чуть ли не конец Украины, если на Донбассе начнутся обострения, сама же обостряя. Что стоит за этими заявлениями и действиями? Разобраться с этим вопросом порталу "Комментарии" помогли эксперты.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт Украинского института политики Владимир Воля считает, что если против России будут введены масштабные санкции, курс рубля может серьезно упасть.
"Но пока не видно, чтобы готовились именно такие санкции, — отмечает эксперт. — Не знаю, что Песков имел в виду. Возможно, просто красиво высказался, пытаясь подчеркнуть невыгодность эскалации на Донбассе для России".
Что касается масштабных провокационных передвижений российских войск вдоль украинской границы, а также обострения на Донбассе, то этими провокациями, по мнению Владимира Воли, Кремль преследует две задачи.
"Первая — это последствия Анкориджа (города на Аляске, где в марте во время переговоров американские и китайские чиновники обменялись резкими замечаниями – прим. ред.), когда состоялась серьезная перепалка между США и Китаем. После этого стало понятно, что в мире сейчас два полюса — США и Китай. А Россия отошла на второй план. Поэтому, бряцая оружием вдоль украинской границы, РФ умышленно нагнетает атмосферу, создает напряжение, в том числе в европейском регионе. Пытается продемонстрировать, что РФ не на втором плане, что она — важны игрок мировой политики, а не игрок второго плана", — поясняет эксперт.
Вторая задача, реализуемая РФ — психологическое давление на официальный Киев с целью принятия решения о предоставлении особого статуса для ОРДЛО, считает Владимир Воля. Фактически – выполнение Минских соглашений в трактовке России. Когда безопасностные моменты отодвигаются на второй план, а на первый выходят амнистия, особый статус и выборы без передачи Украине контроля за границей.
"Речь идет о принуждении к "особому статусу". О продавливании в ультимативном виде, с помощью провокативных передвижений войск, российского варианта мира на Донбассе, — отмечает эксперт. — Не думаю, что возможна полномасштабная война даже на отдельно взятом Донбассе — с прямым участием РФ. Это невозможно, как минимум, до тех пор, пока Россия не запустит "Северный поток-2". Если конфликт, независимо от формата участия в нем России, вспыхнет раньше, это будет равнозначно тому, что РФ, выстрелив на Донбассе, выстрелит сама же по недостроенному СП-2".
Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен, что пока за этими действиями россиян стоит демонстрация военного могущества. А также предупреждение и требование прислушаться к различным требованиям РФ — как в формате Донбасского урегулирования, так и в других чувствительных для России моментах.
"Падение рубля в краткосрочной перспективе в РФ переживут. Ставки повышаются, а к чему это всё приведет — покажет время. Оно есть, как минимум, до 19 апреля — до следующей встречи в Нормандском формате. Дальше — по ситуации", — отмечает Денис Попович.
Ранее портал "Комментарии" писал, что может усугубить конфликт на Донбассе.
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