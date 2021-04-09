Эскалация на Донбассе: смогут ли события ударить по экономике России

Эскалация вооруженного конфликта на Донбассе может негативно отразиться на экономике России и ослабить курс рубля, уверяет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Россия бряцает оружием у наших границ и обещает чуть ли не конец Украины, если на Донбассе начнутся обострения, сама же обостряя. Что стоит за этими заявлениями и действиями? Разобраться с этим вопросом порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Песков, возможно, красиво высказался, пытаясь подчеркнуть невыгодность эскалации на Донбассе для России"

Эксперт Украинского института политики Владимир Воля считает, что если против России будут введены масштабные санкции, курс рубля может серьезно упасть.

"Но пока не видно, чтобы готовились именно такие санкции, — отмечает эксперт. — Не знаю, что Песков имел в виду. Возможно, просто красиво высказался, пытаясь подчеркнуть невыгодность эскалации на Донбассе для России".

Что касается масштабных провокационных передвижений российских войск вдоль украинской границы, а также обострения на Донбассе, то этими провокациями, по мнению Владимира Воли, Кремль преследует две задачи.

"Первая — это последствия Анкориджа (города на Аляске, где в марте во время переговоров американские и китайские чиновники обменялись резкими замечаниями – прим. ред.), когда состоялась серьезная перепалка между США и Китаем. После этого стало понятно, что в мире сейчас два полюса — США и Китай. А Россия отошла на второй план. Поэтому, бряцая оружием вдоль украинской границы, РФ умышленно нагнетает атмосферу, создает напряжение, в том числе в европейском регионе. Пытается продемонстрировать, что РФ не на втором плане, что она — важны игрок мировой политики, а не игрок второго плана", — поясняет эксперт.

Вторая задача, реализуемая РФ — психологическое давление на официальный Киев с целью принятия решения о предоставлении особого статуса для ОРДЛО, считает Владимир Воля. Фактически – выполнение Минских соглашений в трактовке России. Когда безопасностные моменты отодвигаются на второй план, а на первый выходят амнистия, особый статус и выборы без передачи Украине контроля за границей.

"Речь идет о принуждении к "особому статусу". О продавливании в ультимативном виде, с помощью провокативных передвижений войск, российского варианта мира на Донбассе, — отмечает эксперт. — Не думаю, что возможна полномасштабная война даже на отдельно взятом Донбассе — с прямым участием РФ. Это невозможно, как минимум, до тех пор, пока Россия не запустит "Северный поток-2". Если конфликт, независимо от формата участия в нем России, вспыхнет раньше, это будет равнозначно тому, что РФ, выстрелив на Донбассе, выстрелит сама же по недостроенному СП-2".

"Падение рубля в краткосрочной перспективе в РФ переживут"

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен, что пока за этими действиями россиян стоит демонстрация военного могущества. А также предупреждение и требование прислушаться к различным требованиям РФ — как в формате Донбасского урегулирования, так и в других чувствительных для России моментах.

"Падение рубля в краткосрочной перспективе в РФ переживут. Ставки повышаются, а к чему это всё приведет — покажет время. Оно есть, как минимум, до 19 апреля — до следующей встречи в Нормандском формате. Дальше — по ситуации", — отмечает Денис Попович.

Ранее портал "Комментарии" писал, что может усугубить конфликт на Донбассе.

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