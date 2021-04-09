Украина получила новые угрозы от России: что может усугубить конфликт на Донбассе

Представители российского политикума продолжают подкреплять словесными угрозами условное "бряцанье оружием" своей армии у границы с Украиной. По заверениям руководителя МИД РФ Марии Захаровой, членство нашей страны в Североатлантическом альянсе обязательно накалит обстановку на Донбассе. Информацию предоставила "Украинская правда".



Кремль против вступления Украины в НАТО. Фото из открытых источников

Таким способом российская чиновница отозвалась о мнении главы украинского государства Владимира Зеленского насчет вступления в НАТО. Подобное политическое решение, считает Захарова, чревато некими "необратимыми последствиями" для Украины в целом и отдельно Донбасса.

Проевропейская позиция украинского правительства давным-давно не устраивает российских политиков. Под особым вниманием же находится твердая позиция Украины насчет членства в Североатлантическом альянсе.

На брифинге возглавляемого ею министерства Захарова, по сути, переозвучила месседж, ранее прозвучавший от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. Как утверждал спикер Кремля, вступление в Альянс на Донбассе считают "неприемлемым". Именно поэтому внутренняя ситуация в Украине, считают российские политики, может накалиться.

При этом в России предпочитают тактично умалчивать о том, как армия РФ продолжает наращивать свой потенциал возле украинских границ. Между тем в Воронежском регионе разбит полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники.

Ранее "Комментарии" сообщали, что редакционный коллектив The Washington Post опубликовал мнение о том, что Путина изначально заботят нарастающие проблемы внутри России. Война с Украиной — это попытка скрыть недоработки, считают журналисты.

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