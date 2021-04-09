Украина получила новые угрозы от России: что может усугубить конфликт на Донбассе

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Вечканова Елена
Представители
российского политикума продолжают подкреплять словесными угрозами условное "бряцанье
оружием" своей армии у границы с Украиной. По заверениям руководителя МИД РФ
Марии Захаровой, членство нашей страны в Североатлантическом альянсе
обязательно накалит обстановку на Донбассе. Информацию предоставила "Украинская правда".
Кремль против вступления Украины в НАТО. Фото из открытых источников
Таким способом
российская чиновница отозвалась о мнении главы украинского государства Владимира Зеленского насчет вступления в НАТО. Подобное политическое решение,
считает Захарова, чревато некими "необратимыми последствиями" для Украины в
целом и отдельно Донбасса.
Проевропейская позиция украинского
правительства давным-давно
не устраивает российских политиков. Под особым вниманием же находится
твердая позиция Украины насчет членства в Североатлантическом альянсе.
На
брифинге возглавляемого ею министерства Захарова, по сути, переозвучила
месседж, ранее прозвучавший от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. Как
утверждал спикер Кремля, вступление в Альянс на Донбассе считают
"неприемлемым". Именно поэтому внутренняя ситуация в Украине, считают
российские политики, может накалиться.
При
этом в России предпочитают тактично умалчивать о том, как армия РФ продолжает наращивать свой потенциал возле украинских границ. Между тем в Воронежском регионе разбит
полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники.
Ранее
"Комментарии" сообщали, что редакционный
коллектив The Washington Post опубликовал мнение о том, что Путина изначально
заботят нарастающие проблемы внутри России. Война с Украиной — это попытка скрыть недоработки, считают журналисты.
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