Есть ли тень Путина за спиной Лукашенко в миграционном кризисе: мнения экспертов

Миграционные атаки на Польшу со стороны Беларуси приобретают новые черты. Во вторник, 9 ноября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил "особую обеспокоенность" из-за стягивания на границу регулярных войск Польши в связи с атаками мигрантов с белорусской стороны. Свои опасения Лукашенко озвучил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Лукашенко - фото из открытых источников

Может ли Россия открыто вовлечься в этот кризис? Понимает ли Европа, кто на самом деле стоит за происходящим? Или РФ тут ни при чём? Готов ли Евросоюз к этому кризису? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".





Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что Европа не готова к миграционному кризису. И отмечает, что экс-канцлер Германии (страна-лидер ЕС) Меркель создала в Еросоюзе пророссийскую политическую систему. Которая слишком долго закрывала глаза на то, что творит руководство РФ. А теперь пожинает плоды.





"Неготовность ЕС подтверждает то, что они готовятся вводить санкции против Лукашенко. То есть, европейцы (кроме разве что Польши и стран Балтии) не понимают, кто разыгрывает спектакль (а беседа Лукашенко и Путина касательно ситуации на белорусско-польской границе – продолжение такого спектакля), кто тут главный режиссер-постановщик. А последний как раз таки в Кремле, – акцентирует эксперт. – Санкции же против Лукашенко – бесполезны. Он и так изгой, тем более, в международной политике".





Комментируя заявление "жестокое обращение", в котором Лукашенко обвиняет Польшу, не пропускающую мигрантов, Олег Жданов напомнил, что олее 10 человек из числа беженцев уже обнаружены мертвыми на территории Беларуси.





"Пока не понятно, переохлаждение это или их убили белорусские спецназовцы или военнослужащие. Но зато понятно, что люди не могут в таких нечеловеческих условиях долго находиться. И уже есть случаи прорыва мигрантов внутрь Беларуси. Выхода за пределы той зоны, куда их согнали. Вполне возможно, что по ним стреляют во время таких попыток", – поясняет эксперт.





По его мнению, Россия открыто в это кризис не войдет, потому что всегда загребает жар чужими руками. В этот раз – руками Лукашенко.

"Давайте вспомним "ихтамнет" на Донбассе. При том, что мы прекрасно знаем: 1 и 2 Армейские корпуса – это прямое продолжение вооруженных сил, а всё вооружение у них – российское. Но Россия упорно стоит на позиции, что она – не сторона конфликта. Так у тут. К миграционному кризису она как бы не причастна. И тут же Путин себя перед Европой позиционирует как человек, который может повлиять на ситуацию. Но для этого надо, чтобы Европа что-то ему предложила. Путин выторговывает у ЕС то, что ему надо, – уверен Олег Жданов.– Возможно, будет давать подсказки через главу МИД РФ Лаврова и через еще кого-то, пока европейцы сами не предложат ему то, что он хочет. К примеру, быструю сертификацию "Северного потока-2", ослабление или снятие санкций, еще что-то в этом роде".





Главная опасность, по мнению эксперта, в том, что если, не дай бог, кто-то выстрелит через "колючку" на белорусско-польской границе, это может привести к вооруженному инциденту между Польшей и Беларусью.





"А Польша, – напоминает Олег Жданов, – является страной НАТО. И даже если Альянс расколется и не "впишется" за Польшу, то США и Великобритания это точно сделают. Что может быть дальше – даже думать не хочется".





Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей уверен, что атака мигрантами на Польшу и страны Балтии – это, по сути, продолжение комплексной агрессии Кремля против Европы, которая началась в 2014 году оккупацией Крыма и части Донбасса.





"Просто сегодня Путин делает это руками Лукашенко, который после прошлогодних выборов (результаты которых не признаны Европой, США, Украиной – прим. ред.) не просто позволил Путину аннексировать суверенитет Белоруссии, но и окончательно попасть в зависимость от Кремля", – поясняет Игорь Соловей.





По мнению эксперта, то, что мы видим на восточных границах Польши, как раз показывает на то, как проявляется эта "союзная" миграционная политика по отношению к странам ЕС.

Напомним, Россия и Беларусь обсуждают создание единой символики двух стран, которая ляжет в основу символов Союзного государства. О том, чтобы запустить единую валюту внутри этих стран, пока что речи не идет.

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