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Кремль боится протестов жен мобилизованных: детали

В российских властных кабинетах все больше опасаются протестов жен мужчин, которых мобилизовали на войну против Украины

сегодня, 20:14
Автор:
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Марьян Ощановский
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Диктатор Владимир Путин и его окружение боятся стихийных митингов мобилизованных жен, которые могут вспыхнуть перед президентскими выборами в РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на собственные источники пишут российские издания "Коммерсантъ" и The Insider.

Кремль боится протестов жен мобилизованных: детали

У Путина боятся митингов жен мобилизованных накануне президентских выборов. Фото из открытых источников

В конце прошлой недели в РФ прошло закрытое мероприятие для российских чиновников из регионов, пишет "Коммерсантъ". По информации издания, мероприятие было, в частности, посвящено вопросам подготовки к предстоящим выборам президента России, которые пройдут в марте 2024 года.


Российских вице-губернаторов проинстуктировали, какие методы и темы могут быть использованы для "раскачки лодки" в РФ. В перечне таких рисков в Кремле назвали настроения женщин, чьи близкие и родные принимают участие в войне против Украины.

Источники The Insider рассказали, что Кремль регулярно указывает региональным чиновникам, что очень важно не допустить митинги жен мобилизованных, даже не многочисленные.

"Поставлена задача любой ценой блокировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, чтобы на улицу не вышло даже 50 человек", — рассказал инсайдер в российских кабинетах власти.

Ранее портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил "обрусением" всем странам-соседкам РФ. Лавров заявил, что Россия намерена "навязывать" русский язык путем расширения образовательных программ, в первую очередь в приграничных с Россией странах.

Также издание "Комментарии" сообщало, как в Кремле отреагировали на закрытие границы Финляндией. Там заявили, что причины, озвученные Финляндией, объясняя этим решение о закрытии границы, просто придуманы.



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Источник: https://theins.press/news/266924
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