Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила оставить одного Владимира Путина, а других российских чиновников заменить нейросетями. Видео, на котором Комарова озвучивает неожиданное предложение, как снизить количество российских чиновников, опубликовал Telegram-канал ASTRA, сообщает портал "Комментарии".

В России предложили уменьшить число чиновников за счет нейросети. Фото из открытых источников

"Есть президент и достаточно. А остальные (чиновники – ред.) пусть другими делами занимаются. И вот здесь, мне дается, что эти технологии (нейросети – ред.) были бы крайне полезны", — заявила Наталья Комарова.

Комарова, в частности, заявила, что нейросетями можно было бы заменить губернаторов, несмотря на то, что сама занимает должность губернатора.

По ее словам, внедрение нейросетей помогло бы устранить негативные последствия человеческого фактора в сферах принятия решений и обслуживания.

"Шутки шутками, но на самом деле это направление, в котором нужно двигаться", – резюмировала Наталья Комарова.

Ранее Портал "Комментарии" сообщал, что спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявляет, что сейчас не агрессор-РФ является угрозой, а все по другому – это власти Европы "угрожают" России. Сейчас якобы движение Альянса "всей своей мощью" приближается к российской границе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина отреагировали на заявление США о возможной поставке Ираном ракет в РФ. В США заявили, что Россия и Иран усиливают свое военное сотрудничество. Речь идет о возможном снабжении Тегераном ракет для войны в Украине. В ответ Кремль отказались комментировать такие заявления, отметив лишь, что военно-технические связи между двумя странами развиваются.

