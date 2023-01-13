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Эти не подведут: на каких россиян Путин делает савку в войне против Украины

Аналитики Bloomberg считают, что диктатор Путин делает ставку на бедных россиян, готовых пойти на войну за деньги

сегодня, 14:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин в войне против Украины делает ставку на россиян, уровень жизни которых ниже среднего. В основном эти люди хорошо поддаются пропагандистским уловкам, и они готовы воевать за любые идеи Кремля, если за это еще и платят деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Эти не подведут: на каких россиян Путин делает савку в войне против Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что бедными людьми проще манипулировать и именно бедные россияне сегодня становят ядро путинского электората. После начала полномасштабного вторжения в Украину именно на этот класс сумел опереться диктатор. 

"Bloomberg" приводит мнение экспертов, которые считают, что самые бедные россияне используют войну в Украине как способ заработка, скорейшее спасение от трудностей и долгов. Этому также способствует российская пропаганда, распространяющая рекламу армии в соцсетях и на рекрутинговых порталах.

У Путина понимают, что нужно и дальше поддерживать лояльность бедного населения. Поэтому несмотря на сложности в экономике, в России были увеличены социальные выплаты. Хозяин Кремля приказал выплатить семьям погибших в Украине солдат по 5 млн рублей, а раненым – 3 млн рублей.                                                                                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, чем закончилась битва за Соледар: кто контролирует город.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько миллионов солдат российский диктатор Путин хочет бросить на Украину: данные украинской разведки.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-13/putin-buys-off-the-poor-writes-off-middle-class-with-war-budget
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