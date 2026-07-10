Эти удары Украины могут стать последней каплей для Путина: детали

Удар украинских беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске стал переломным моментом в кампании дальнобойных атак. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal, отмечая, что впервые под удар попал объект, расположенный почти в 2400 километрах от подконтрольной Украине территории.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что российские власти практически не прикрывали предприятие средствами противовоздушной обороны, считая его недосягаемым для украинских беспилотников. Однако использованные аппараты, по данным аналитиков, способны поражать цели на расстоянии до 3400 километров, что существенно расширяет потенциальную зону ударов.

Эксперты считают, что теперь Москве придется защищать значительно большую территорию – от европейской части страны до Западной Сибири, где сосредоточены ключевые объекты нефтегазовой отрасли и оборонной промышленности. Это неизбежно приведет к перераспределению и без того ограниченных сил ПВО.

По данным WSJ, в 2026 году атаки уже затронули все крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия европейской части России. Производство бензина существенно сократилось, в стране фиксируются перебои с поставками топлива, а власти были вынуждены ограничить экспорт дизельного топлива.

Аналитики предупреждают, что дальнейшие удары по энергетической инфраструктуре могут усилить экономическое давление на Кремль. Дефицит топлива способен повлиять не только на гражданский сектор, но и осложнить снабжение российской армии, логистику и работу промышленности. По мнению западных экспертов, растущие потери в энергетическом секторе постепенно превращаются в один из самых чувствительных факторов для российской экономики.

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