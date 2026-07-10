Москвичи в панике от сильных взрывов: что произошло этой ночью в столице РФ

В ночь на 10 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, в городе активно работала ПВО. Как передает портал "Комментарии", атаку на столицу РФ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что атака началась поздно вечером 9 июля. Сергей Собянин сообщил о работе ПВО и уничтожении одного дрона, который направлялся к российской столице. Впоследствии он сообщил об уничтожении еще одного дрона.

После этого Собянин заявил, что количество сбитых дронов достигло десяти. Кроме того, по его данным, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Также из-за атаки беспилотников московский аэропорт Домодедово временно приостановил прием и отправку рейсов.

Стоит отметить, в ночь на 10 июля также была зафиксирована очередная атака на российский НПЗ. На этот раз под удар попал нефтеперерабатывающий завод Ильский в Краснодарском крае.

Ожидаемо официальные власти Краснодарского края не сообщали об ударе БпЛА и никоим образом не прокомментировали атаку на НПЗ. В то же время местные жители активно делятся кадрами пожара на объекте.

Следует отметить, что предприятие неоднократно подвергалось атакам беспилотников, из-за чего на его территории случались пожары и приостанавливалась работа. В последний раз Ильский НПЗ попал под удар буквально месяц назад.

Ильский НПЗ считается одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Производственная мощность НПЗ составляет 6,6 млн тонн нефти в год.

Завод перерабатывает углеводородное сырье и производит газовый бензин, прямогонный бензин, мазут, а также дизельное топливо.



