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Ці удари України можуть стати останньою краплею для Путіна: деталі

The Wall Street Journal вважає, що атака на найбільший нафтопереробний завод відкрила для Києва сотні нових стратегічних цілей у глибині РФ

10 липня 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

Удар українських безпілотників по найбільшому нафтопереробному заводу Росії в Омську став переломним моментом у кампанії далекобійних атак. Такого висновку дійшла газета The Wall Street Journal, зазначаючи, що вперше під удар потрапив об'єкт, розташований майже за 2400 кілометрів від підконтрольної Україні території.

Ці удари України можуть стати останньою краплею для Путіна: деталі

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Видання звертає увагу, що російська влада практично не прикривала підприємство засобами протиповітряної оборони, вважаючи його недосяжним для українських безпілотників. Проте використані апарати, за даними аналітиків, здатні вражати цілі з відривом до 3400 кілометрів, що значно розширює потенційну зону ударів.

Експерти вважають, що тепер Москві доведеться захищати значно більшу територію – від європейської частини країни до Західного Сибіру, де зосереджені ключові об'єкти нафтогазової галузі та оборонної промисловості. Це неминуче призведе до перерозподілу і так обмежених сил ППО.

За даними WSJ, у 2026 році атаки вже торкнулися всіх найбільших нафтопереробних підприємств європейської частини Росії. Виробництво бензину суттєво скоротилося, в країні фіксуються перебої з постачанням палива, а влада була змушена обмежити експорт дизельного палива.

Аналітики попереджають, що подальші удари по енергетичній інфраструктурі можуть посилити економічний тиск на Кремль. Дефіцит палива здатний вплинути не лише на цивільний сектор, а й ускладнити постачання російської армії, логістику та роботу промисловості. На думку західних експертів, зростаючі втрати в енергетичному секторі поступово перетворюються на один із найчутливіших чинників для російської економіки.

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Джерело: https://www.wsj.com/world/ukraines-drones-are-now-reaching-siberia-and-imperiling-russian-energy-assets-e0d2caa7
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