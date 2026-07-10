Ці удари України можуть стати останньою краплею для Путіна: деталі

Удар українських безпілотників по найбільшому нафтопереробному заводу Росії в Омську став переломним моментом у кампанії далекобійних атак. Такого висновку дійшла газета The Wall Street Journal, зазначаючи, що вперше під удар потрапив об'єкт, розташований майже за 2400 кілометрів від підконтрольної Україні території.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Видання звертає увагу, що російська влада практично не прикривала підприємство засобами протиповітряної оборони, вважаючи його недосяжним для українських безпілотників. Проте використані апарати, за даними аналітиків, здатні вражати цілі з відривом до 3400 кілометрів, що значно розширює потенційну зону ударів.

Експерти вважають, що тепер Москві доведеться захищати значно більшу територію – від європейської частини країни до Західного Сибіру, де зосереджені ключові об'єкти нафтогазової галузі та оборонної промисловості. Це неминуче призведе до перерозподілу і так обмежених сил ППО.

За даними WSJ, у 2026 році атаки вже торкнулися всіх найбільших нафтопереробних підприємств європейської частини Росії. Виробництво бензину суттєво скоротилося, в країні фіксуються перебої з постачанням палива, а влада була змушена обмежити експорт дизельного палива.

Аналітики попереджають, що подальші удари по енергетичній інфраструктурі можуть посилити економічний тиск на Кремль. Дефіцит палива здатний вплинути не лише на цивільний сектор, а й ускладнити постачання російської армії, логістику та роботу промисловості. На думку західних експертів, зростаючі втрати в енергетичному секторі поступово перетворюються на один із найчутливіших чинників для російської економіки.

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