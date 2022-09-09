Это геноцид – реакция российских чиновников на закрытие границ

Страны Балтии и Польша недавно приняли решение установить значительные ограничения для граждан РФ в пересечении границы. Такое событие вызвало злобу и любопытные заявления российских чиновников.



Россияне удивлены решением о закрытии границ. Фото из открытых источников

Представитель губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков резко отреагировал на такие запреты. В одном из российских изданий он заявил, что страны Балтии и Польша не предложили механизмов действий запрета и не представили никаких объяснений, как все будет работать. А далее добавил, что заявление министра иностранных дел Эстонии Рейнсала является проявлением геноцида.

Жесткий тон российской администрации является реакцией на совместные дипломатические действия стран Балтии, целью которых является отрезать россиянам возможность свободно путешествовать в рамках Евросоюза.

Рейнсал во время речи об ограничениях въезда в ЕС для жителей РФ сказал, что не стоит приезжать в его страну, ведь здесь не рады россиянам.

Латвийский премьер также сделал категорическое заявление. Он сказал, что российские туристы не имеют права наслаждаться жизнью в Европе, пока продолжается война в Украине.

В совместном заявлении, обнародованном в четверг, 8 сентября, главы правительств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выразили политическую волю и твердое намерение ввести временные национальные ограничения в отношении граждан России, имеющих визы ЕС. Это решение является способом наказания России за вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Литва, Латвия и Эстония запретили въезд для россиян. Финляндия также должна была присоединиться к странам, которые ограничили въезд для граждан РФ, но все же правительство страны пока решило не запрещать россиянам въезжать на территории страны с шенгенскими визами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!