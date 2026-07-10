«Это конец света»: российский актер Охлобыстин предрекает глобальный голод и радуется апокалипсису

Российский актер и ярый сторонник кремлевского режима Иван Охлобыстин выступил с очередным абсурдным заявлением, сравнив современные мировые события с библейским апокалипсисом. В своем новом видеообращении он выразил убеждение, что человечество уже переживает финальную стадию своего существования, напоминающую продолжительный телевизионный проект.

Иван Охлобыстин

По мнению актера, нынешние глобальные процессы полностью соответствуют описанным в религиозных текстах признакам приближающейся катастрофы.

"Но если говорить не только простые разговоры, — рассуждает Охлобистин, — то, товарищи, это конец света, все признаки".

Он добавил, что реальный апокалипсис значительно отличается от детских представлений. По его словам, человечество сейчас наблюдает за постепенным развитием событий.

"Конечно, это не выглядит мультиком, как мы себе представляли, — отмечает российский артист. — Нет, это скорее сериал".

Охлобыстин уверен, что впереди мир ждет новый этап тяжелых испытаний, к которому уже созданы все условия. Среди главных движущих сил будущего бедствия он назвал вооруженные конфликты, проблемы с энергоносителями и деградацию общества.

"Идет третий или четвертый сезон, – заявляет путинист, – и на подходе следующего – голод. Все причины этого есть. Энергетический кризис, войны, природные катаклизмы, да и человечишки созрели".

Несмотря на мрачные прогнозы, актер призвал своих единомышленников не огорчаться из-за гибели цивилизации. Напротив, перспектива всемирного коллапса вызывает у него оптимизм по религиозным соображениям.

"Но это не может нас не радовать, как христиан, – резюмировал Охлобистин. — Если это конец света, то скоро Второе пришествие Христа. Вот чем жить надо".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный своими радикальными взглядами российский актер-путинист Иван Охлобыстин записал эмоциональное видеообращение к соотечественникам. В нем он откровенно признал, что российская столица страдает от регулярных и мощных ударов, практически уничтожающих городские объекты.