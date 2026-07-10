«Це кінець світу»: російський актор Охлобистін передрікає глобальний голод і тішиться апокаліпсису

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Недилько Ксения
Російський актор та палкий прихильник кремлівського режиму Іван Охлобистін виступив із черговою абсурдною заявою, порівнявши сучасні світові події з біблійним апокаліпсисом. У своєму новому відеозверненні він висловив переконання, що людство вже переживає фінальну стадію свого існування, яка нагадує тривалий телевізійний проєкт.
Іван Охлобистін
На думку актора, нинішні глобальні процеси повністю відповідають описаним у релігійних текстах ознакам наближення катастрофи.
Він додав, що реальний апокаліпсис суттєво відрізняється від дитячих уявлень. За його словами, людство зараз спостерігає за поступовим розвитком подій.
Охлобистін упевнений, що попереду на світ чекає новий етап важких випробувань, до якого вже створено всі умови. Серед головних рушійних сил майбутнього лиха він назвав збройні конфлікти, проблеми з енергоносіями та деградацію суспільства.
Попри похмурі прогнози, актор закликав своїх однодумців не засмучуватися через ймовірну загибель цивілізації. Навпаки, перспектива всесвітнього колапсу викликає у нього оптимізм з релігійних міркувань.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий своїми радикальними поглядами російський актор-путініст Іван Охлобистін записав емоційне відеозвернення до співвітчизників. У ньому він відверто визнав, що російська столиця потерпає від регулярних та потужних ударів, які практично знищують міські об'єкти.