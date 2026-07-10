«Це кінець світу»: російський актор Охлобистін передрікає глобальний голод і тішиться апокаліпсису

Російський актор та палкий прихильник кремлівського режиму Іван Охлобистін виступив із черговою абсурдною заявою, порівнявши сучасні світові події з біблійним апокаліпсисом. У своєму новому відеозверненні він висловив переконання, що людство вже переживає фінальну стадію свого існування, яка нагадує тривалий телевізійний проєкт.

Іван Охлобистін

На думку актора, нинішні глобальні процеси повністю відповідають описаним у релігійних текстах ознакам наближення катастрофи.

"Але якщо розмовляти не лише прості розмови, — розмірковує Охлобістін, — то, товариші, це таки кінець світу, всі ознаки".

Він додав, що реальний апокаліпсис суттєво відрізняється від дитячих уявлень. За його словами, людство зараз спостерігає за поступовим розвитком подій.

"Звісно, ​​це не виглядає як мультик, як ми собі уявляли, — зазначає російський артист. — Ні, це радше серіал".

Охлобистін упевнений, що попереду на світ чекає новий етап важких випробувань, до якого вже створено всі умови. Серед головних рушійних сил майбутнього лиха він назвав збройні конфлікти, проблеми з енергоносіями та деградацію суспільства.

"Іде третій чи четвертий сезон, — заявляє путініст, — і на підході наступного – голод. Усі причини цього є. Енергетична криза, війни, природні катаклізми, та й чоловічки дозріли".

Попри похмурі прогнози, актор закликав своїх однодумців не засмучуватися через ймовірну загибель цивілізації. Навпаки, перспектива всесвітнього колапсу викликає у нього оптимізм з релігійних міркувань.

"Але це не може нас не тішити, як християн, — резюмував Охлобістін. — Якщо це кінець світу, то незабаром Друге пришестя Христа. Ось чим жити треба".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий своїми радикальними поглядами російський актор-путініст Іван Охлобистін записав емоційне відеозвернення до співвітчизників. У ньому він відверто визнав, що російська столиця потерпає від регулярних та потужних ударів, які практично знищують міські об'єкти.