Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Власти России готовят страну ко Дню победы — "победобесие", вероятно, достигло небывалого размаха. Теперь власти РФ вводят тотальное принуждение, которое коснется каждого россиянина.
Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в России продолжают наращивать масштабы пропаганды войны в канун Дня победы. Кремль уже давно превратил этот праздник в квазирелигиозный государственный культ.
Аналитики Центра отметили, что большинство людей, конечно, будут писать "диктант" по принуждению. Главными участниками акции, как отмечают в ЦПД, будут школьники, студенты, военнослужащие и члены их семей, а также бюджетники и профсоюзы.
К тому же пропагандистский диктант будут писать даже в странах Глобального Юга. К реализации этого амбициозного проекта активно вовлечена организация по продвижению влияния РФ за границей "Россотрудничество".
Аналитики резюмировали, что Кремль окончательно превратил память о трагедии Второй мировой в инструмент всеохватывающей пропаганды захватнической войны.
