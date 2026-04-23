Это коснется каждого россиянина: власти РФ вводят тотальное принуждение

23 апреля 2026, 18:33
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Власти России готовят страну ко Дню победы — "победобесие", вероятно, достигло небывалого размаха. Теперь власти РФ вводят тотальное принуждение, которое коснется каждого россиянина.

Ситуация в РФ. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в России продолжают наращивать масштабы пропаганды войны в канун Дня победы. Кремль уже давно превратил этот праздник в квазирелигиозный государственный культ.

"Одной из самых масштабных пропагандистских акций "победобеседания" стал так называемый "диктант победы". Медиа РФ хвастается, что в этом году диктант станет "рекордным" и охватит не только учебные заведения, а "буквально все" — предприятия, учреждения, вокзалы, аэропорты и космодромы", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отметили, что большинство людей, конечно, будут писать "диктант" по принуждению. Главными участниками акции, как отмечают в ЦПД, будут школьники, студенты, военнослужащие и члены их семей, а также бюджетники и профсоюзы.

К тому же пропагандистский диктант будут писать даже в странах Глобального Юга. К реализации этого амбициозного проекта активно вовлечена организация по продвижению влияния РФ за границей "Россотрудничество".

"Задания "диктанту" носят исключительно пропагандистский характер и, кроме продвижения российской версии Второй мировой войны, направлены на оправдание так называемой "СВО" и глорификацию ее участников. Вместе с “диктантом” в РФ раскручивают еще один пропагандистский инструмент – специальную нейросеть, обученную на пропаганде”, — отмечают в ЦПД.

Аналитики резюмировали, что Кремль окончательно превратил память о трагедии Второй мировой в инструмент всеохватывающей пропаганды захватнической войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти РФ хотят вернуться к тоталитарным советским практикам.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0bFxdL56Zfkq5LTzea6zy1WaCp3qRPZ6k1Bd4FkZNc12g4NQRtHjEgfvT41av1VSUl
