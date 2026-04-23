Кречмаровская Наталия
Влада Росії готує країну до Дня перемоги — “побєдобєсіє”, ймовірно, досягло небувалого розмаху. Тепер влада РФ вводить тотальний примус, який торкнеться кожного росіянина.
Ситуація в РФ.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Росії продовжують нарощувати масштаби пропаганди війни напередодні Дня перемоги. Кремль уже давно перетворив це свято на квазірелігійний державний культ.
Аналітики Центру зазначили, що більшість людей, звісно, писатимуть “диктант” під примусом. Головними учасниками акції, як зазначають в ЦПД, будуть школярі, студенти, військовослужбовці та члени їхніх родин, а також бюджетники й профспілки.
До того ж пропагандистський “диктант” писатимуть навіть в країнах Глобального Півдня. До реалізації цього амбітного проєкту активно залучена організація з просування впливу РФ за кордоном “россотруднічєство”.
Аналітики резюмували, що Кремль остаточно перетворив пам’ять про трагедію Другої світової на інструмент всеохопної пропаганди загарбницької війни.
