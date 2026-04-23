Це торкнеться кожного росіянина: влада РФ вводить тотальний примус

Влада Росії готує країну до Дня перемоги — “побєдобєсіє”, ймовірно, досягло небувалого розмаху. Тепер влада РФ вводить тотальний примус, який торкнеться кожного росіянина.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Росії продовжують нарощувати масштаби пропаганди війни напередодні Дня перемоги. Кремль уже давно перетворив це свято на квазірелігійний державний культ.

“Однією з наймасштабніших пропагандистських акцій “побєдобєсія” став так званий “диктант побєди”. Медіа РФ хизуються, що цьогоріч диктант стане “рекордним” та охопить не лише навчальні заклади, а “буквально все” — підприємства, установи, вокзали, аеропорти та космодроми”, — йдеться в повідомленні.

Аналітики Центру зазначили, що більшість людей, звісно, писатимуть “диктант” під примусом. Головними учасниками акції, як зазначають в ЦПД, будуть школярі, студенти, військовослужбовці та члени їхніх родин, а також бюджетники й профспілки.

До того ж пропагандистський “диктант” писатимуть навіть в країнах Глобального Півдня. До реалізації цього амбітного проєкту активно залучена організація з просування впливу РФ за кордоном “россотруднічєство”.

“Завдання “диктанту” мають виключно пропагандистський характер і, окрім просування російської версії Другої світової війни, спрямовані на виправдання так званої “СВО” та глорифікацію її учасників. Разом із “диктантом” у РФ розкручують ще один пропагандистський інструмент — спеціальну нейромережу, навчену на пропаганді”, — зазначають в ЦПД.

Аналітики резюмували, що Кремль остаточно перетворив пам’ять про трагедію Другої світової на інструмент всеохопної пропаганди загарбницької війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада РФ хоче повернутися до тоталітарних радянських практик.