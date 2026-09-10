Это лживая провокация: какие слухи о войне в Кремле принялись срочно опровергать

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти России не планируют проводить новую мобилизацию этой осенью. По его словам, сообщения о якобы готовящемся призыве являются недостоверными и распространяются украинской стороной.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Медведев связал появление подобных слухов с предстоящими выборами в Государственную думу. Как утверждает российский чиновник, противник пытается использовать электоральный период для усиления напряженности внутри российского общества.

По его словам, цель таких информационных сообщений – спровоцировать раскол, дестабилизировать ситуацию и в конечном итоге помешать российским властям достичь поставленных целей в войне против Украины.

Медведев также заявил, что количество распространяемых сообщений о возможной мобилизации свидетельствует, по его оценке, о целенаправленной информационной кампании. Он подчеркнул, что аналогичную позицию ранее озвучивал Владимир Путин, отрицавший планы по проведению новой мобилизационной кампании.

Отдельно замглавы Совбеза заявил, что российская армия якобы получает необходимое количество военнослужащих за счет контрактников и добровольцев. Именно поэтому, утверждает Медведев, необходимости в дополнительном массовом призыве сейчас нет.

Таким образом, российские власти вновь пытаются пресечь разговоры о возможном расширении мобилизационных мероприятий. При этом заявления Медведева прозвучали на фоне продолжающейся войны и сохраняющейся дискуссии о потребностях российской армии в людских ресурсах.

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