Це брехлива провокація: які чутки про війну у Кремлі почали терміново спростовувати

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що влада Росії не планує проводити нову мобілізацію цієї осені. За його словами, повідомлення про заклик, що нібито готується, є недостовірними і поширюються українською стороною.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

Медведєв пов'язав появу подібних чуток із майбутніми виборами до Державної думи. Як стверджує російський чиновник, противник намагається використати електоральний період посилення напруженості всередині російського суспільства.

За його словами, мета таких інформаційних повідомлень – спровокувати розкол, дестабілізувати ситуацію і зрештою завадити російській владі досягти поставленої мети у війні проти України.

Медведєв також заявив, що кількість повідомлень, що розповсюджуються, про можливу мобілізацію свідчить, за його оцінкою, про цілеспрямовану інформаційну кампанію. Він наголосив, що аналогічну позицію раніше озвучував Володимир Путін, який заперечував плани щодо проведення нової мобілізаційної кампанії.

Окремо заступник голови Ради безпеки заявив, що російська армія нібито отримує необхідну кількість військовослужбовців за рахунок контрактників та добровольців. Саме тому, стверджує Медведєв, потреби у додатковому масовому призові зараз немає.

Таким чином, російська влада знову намагається припинити розмови про можливе розширення мобілізаційних заходів. При цьому заяви Медведєва прозвучали на тлі війни, що триває, і дискусії, що зберігається, про потреби російської армії в людських ресурсах.

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