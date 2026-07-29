Это не понравится Путину: что Пашинян прямо заявил российскому диктатору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл подробности недавнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он прямо заявил главе Кремля, что Армения имеет законное право искать альтернативные пути развития и больше не собирается оказываться в ситуации, когда зависит только от одного партнера.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Пашинян отметил, что в ходе разговора стороны смогли найти взаимопонимание по ряду вопросов, однако ключевой темой стало право Еревана самостоятельно определять собственный внешнеполитический курс.

"Я сказал президенту России, что мы объявили об этом пути и пойдем по нему, особенно сейчас, когда народ Армении проголосовал за это. Я не представляю, чтобы мы в результате нашей политики могли оказаться в ситуации, когда Армения не будет иметь альтернатив. То время прошло, когда у нас не было альтернатив", – заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, трудности с экспортом армянских товаров в Россию и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возникли именно после того, как Ереван объявил о политике диверсификации международных связей. Премьер также резко высказался по поводу будущего ЕАЭС. По его мнению, если нынешние проблемы не будут решены быстро, это может стать "началом конца" интеграционного объединения.

В то же время Пашинян подчеркнул, что Армения пока не планирует выходить из ЕАЭС. По его словам, вопрос не в выходе страны из союза, а в эффективности работы самого объединения.

Телефонный разговор между Путиным и Пашиняном состоялся 27 июля по инициативе армянской стороны. Как сообщал Кремль, одним из главных вопросов стали ограничения на импорт отдельных армянских товаров в Россию из-за попыток уменьшения зависимости Армении от Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ угрожают, прогнозируют Армении глубокий кризис и обвиняют ЕС в манипуляциях.