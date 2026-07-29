«Это не Wildberries, пролетайте»: Ozon оставил неоднозначное послание на крыше своего склада в Нижнем Новгороде

В российском Нижнем Новгороде вокруг одного из крупнейших объектов интернет-торговли разразился громкий скандал. На кровле масштабного логистического комплекса, принадлежащего маркетплейс Ozon, появилась огромная надпись, адресованная непосредственно тем, кто смотрит на здание из воздуха. Яркая фраза содержит прямое упоминание главного конкурента компании на рынке и очевидный намек на текущую ситуацию в стране-агрессоре.

Иллюстративное фото

""Это не Wildberries, пролетайте", — именно такой лозунг украсил крышу крупнейшего логистического хаба компании Ozon", — сообщают в медиа, анализируя распространяющиеся в сети кадры.

Визуальное обращение четко ориентировано на воздушное пространство и привлекло большое внимание пользователей и экспертов.

Аналитики связывают появление такой нетипичной "маркировки" со стремительным ростом количества воздушных ударов по объектам критической и коммерческой инфраструктуры в разных регионах России. В частности, терминалы и сортировочные центры другого крупного ритейлера уже не раз становились целями для беспилотников.

"Вероятно, она появилась на фоне усиливающихся атак беспилотников по объектам логистической инфраструктуры, включая склады Wildberries", — отмечают журналисты, пытаясь объяснить логику авторов перформанса.

В то же время, официальные представители компании Ozon пока воздерживаются от любых заявлений и отказываются объяснять мотивы размещения этого послания.

Из-за отсутствия официальной позиции компании, в обществе и медиасреде продолжаются споры по поводу подлинности обнародованных материалов. Многие предполагают, что кадр может быть результатом цифровой графики или спланированной пиар-акции.

" Необычная надпись вызвала широкий общественный резонанс, — резюмируют авторы публикаций, отмечая, что сейчас стопроцентных подтверждений физического существования букв нет, — реальное ли изображение также точно неизвестно".

Несмотря на это, инцидент уже стал ярким свидетельством панических настроений в кругах российского крупного бизнеса из-за регулярного "хлопка".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Fire Point анонсировал возможные удары по российским складам Ozon .