Ozonу приготуватися: голова Fire Point анонсував можливі удари по російських складах

Успішні атаки Сил оборони України на критичні інфраструктурні об'єкти всередині Російської Федерації мають потужний руйнівний ефект не лише для логістики, а й для фінансового сектору країни-агресорки. Зокрема, ураження нафтобаз та складських приміщень гігантів електронної комерції завдає важких ударів по ключових економічних артеріях ворога.

Пожежа на складі Wildberries

Своєю оцінкою ситуації в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону поділився співвласник та керівник конструкторського бюро українського оборонного підприємства Fire Point Денис Штилерман. На його переконання, попередні операції проти російських нафтових потужностей та складів найбільшої в РФ платформи Wildberries дозволили українській стороні "дуже сильно натиснути окупантам на око". Проте зупинятися на досягнутому не можна.

"Нам потрібно добити Wildberries і Ozon. Це обов'язково, — наголосив розробник вітчизняного озброєння, детально розкриваючи далекосяжні економічні наслідки таких операцій. — Це призведе до краху банківської системи. Це одні з основних позичальників".

Підприємець пояснив, що стабільність провідних фінансових установ Росії зараз напряму залежить від життєздатності цих комерційних майданчиків. Як приклад він навів діяльність одного з головних державних банківських інститутів РФ — ВТБ. За даними Штилермана, ця структура зробила тотальну ставку на Wildberries, розраховуючи інтегрувати у свою мережу всю клієнтську базу інтернет-гіганта.

Якщо Wildberries припинить своє існування, наслідки для російського фінсектору будуть катастрофічними.

"Трильйони кредитів ВТБ виявляться безповоротно втрачені", — спрогнозував головний конструктор компанії Fire Point, описуючи неминучу фінансову кризу в РФ.

Відповідаючи на питання про те, чи варто очікувати аналогічних атак на логістичні центри іншого популярного маркетплейса — Ozon, очільник компанії висловив припущення, що такий сценарій є цілком реальним. Денис Штилерман окремо підкреслив, що обидва ці торговельні майданчики вже давно перестали бути суто цивільним бізнесом, адже вони виконують стратегічну функцію і відіграють критично важливу роль у матеріально-технічному забезпеченні окупаційних підрозділів російської армії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після атаки безпілотників на логістичні центри російського маркетплейса Wildberries у Московській та Тамбовській областях російські державні медіа та офіційні структури практично не показували фотографій і відео наслідків пожеж. На це звернули увагу оглядачі, які проаналізували висвітлення події в інформаційному просторі РФ.

