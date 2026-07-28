Ozonу приготуватися: голова Fire Point анонсував можливі удари по російських складах

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Недилько Ксения
Успішні атаки Сил оборони України на критичні інфраструктурні об'єкти всередині Російської Федерації мають потужний руйнівний ефект не лише для логістики, а й для фінансового сектору країни-агресорки. Зокрема, ураження нафтобаз та складських приміщень гігантів електронної комерції завдає важких ударів по ключових економічних артеріях ворога.
Пожежа на складі Wildberries
Своєю оцінкою ситуації в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону поділився співвласник та керівник конструкторського бюро українського оборонного підприємства Fire Point Денис Штилерман. На його переконання, попередні операції проти російських нафтових потужностей та складів найбільшої в РФ платформи Wildberries дозволили українській стороні "дуже сильно натиснути окупантам на око". Проте зупинятися на досягнутому не можна.
Підприємець пояснив, що стабільність провідних фінансових установ Росії зараз напряму залежить від життєздатності цих комерційних майданчиків. Як приклад він навів діяльність одного з головних державних банківських інститутів РФ — ВТБ. За даними Штилермана, ця структура зробила тотальну ставку на Wildberries, розраховуючи інтегрувати у свою мережу всю клієнтську базу інтернет-гіганта.
Якщо Wildberries припинить своє існування, наслідки для російського фінсектору будуть катастрофічними.
Відповідаючи на питання про те, чи варто очікувати аналогічних атак на логістичні центри іншого популярного маркетплейса — Ozon, очільник компанії висловив припущення, що такий сценарій є цілком реальним. Денис Штилерман окремо підкреслив, що обидва ці торговельні майданчики вже давно перестали бути суто цивільним бізнесом, адже вони виконують стратегічну функцію і відіграють критично важливу роль у матеріально-технічному забезпеченні окупаційних підрозділів російської армії.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що після атаки безпілотників на логістичні центри російського
маркетплейса Wildberries у
Московській та Тамбовській областях російські державні медіа та офіційні
структури практично не показували фотографій і відео наслідків пожеж. На
це звернули увагу оглядачі, які проаналізували висвітлення події в
інформаційному просторі РФ.