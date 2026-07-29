«Це не Wildberries, пролітайте»: Ozon залишив неоднозначне послання на даху свого складу в Нижньому Новгороді

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Недилько Ксения
У російському Нижньому Новгороді довкола одного з найбільших об'єктів інтернет-торгівлі спалахнув гучний скандал. На покрівлі масштабного логістичного комплексу, що належить маркетплейсу Ozon, з'явився величезний напис, адресований безпосередньо тим, хто дивиться на будівлю з повітря. Яскрава фраза містить пряму згадку головного конкурента компанії на ринку та очевидний натяк на поточну безпекову ситуацію в країні-агресорі.
Ілюстративне фото
Візуальне звернення чітко зорієнтоване на повітряний простір і привернуло значну увагу користувачів та експертів.
Аналітики пов'язують появу такого нетипового "маркування" зі стрімким зростанням кількості повітряних ударів по об'єктах критичної та комерційної інфраструктури в різних регіонах Росії. Зокрема, термінали та сортувальні центри іншого великого ритейлера вже неодноразово ставали цілями для безпілотників.
Водночас офіційні представники компанії Ozon поки утримуються від будь-яких заяв та відмовляються пояснювати мотиви розміщення цього послання.
Через відсутність офіційної позиції компанії, у суспільстві та медіасередовищі тривають суперечки щодо автентичності оприлюднених матеріалів. Багато хто припускає, що кадр може бути результатом цифрової графіки або спланованої піар-акції.
Попри це, інцидент уже став яскравим свідченням панічних настроїв у колах російського великого бізнесу через регулярну "бавовну".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Fire Point анонсував можливі удари по російських складах Ozon.