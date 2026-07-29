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«Це не Wildberries, пролітайте»: Ozon залишив неоднозначне послання на даху свого складу в Нижньому Новгороді

Послання у небо: Ozon відхрестився від конкурентів на тлі регулярних атак безпілотників у РФ

29 липня 2026, 15:24
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Недилько Ксения

У російському Нижньому Новгороді довкола одного з найбільших об'єктів інтернет-торгівлі спалахнув гучний скандал. На покрівлі масштабного логістичного комплексу, що належить маркетплейсу Ozon, з'явився величезний напис, адресований безпосередньо тим, хто дивиться на будівлю з повітря. Яскрава фраза містить пряму згадку головного конкурента компанії на ринку та очевидний натяк на поточну безпекову ситуацію в країні-агресорі.

«Це не Wildberries, пролітайте»: Ozon залишив неоднозначне послання на даху свого складу в Нижньому Новгороді

Ілюстративне фото

""Это не Wildberries, пролетайте", — саме таке гасло прикрасило дах найбільшого логістичного хабу компанії Ozon", — повідомляють у медіа, аналізуючи кадри, що поширюються у мережі.

Візуальне звернення чітко зорієнтоване на повітряний простір і привернуло значну увагу користувачів та експертів.

Аналітики пов'язують появу такого нетипового "маркування" зі стрімким зростанням кількості повітряних ударів по об'єктах критичної та комерційної інфраструктури в різних регіонах Росії. Зокрема, термінали та сортувальні центри іншого великого ритейлера вже неодноразово ставали цілями для безпілотників.

"Ймовірно, вона з'явилася на тлі дедалі частіших атак безпілотників по об'єктах логістичної інфраструктури, включаючи склади Wildberries", — зазначають журналісти, намагаючись пояснити логіку авторів перформансу.

Водночас офіційні представники компанії Ozon поки утримуються від будь-яких заяв та відмовляються пояснювати мотиви розміщення цього послання.

Через відсутність офіційної позиції компанії, у суспільстві та медіасередовищі тривають суперечки щодо автентичності оприлюднених матеріалів. Багато хто припускає, що кадр може бути результатом цифрової графіки або спланованої піар-акції.

"Незвичайний надпис викликав широкий суспільний резонанс, — резюмують автори публікацій, наголошуючи, що наразі стовідсоткових підтверджень фізичного існування літер немає, — чи реальне зображення, також точно невідомо".

Попри це, інцидент уже став яскравим свідченням панічних настроїв у колах російського великого бізнесу через регулярну "бавовну".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Fire Point анонсував можливі удари по російських складах Ozon.



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