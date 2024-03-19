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Это поможет Украине. Повстанцы РФ рассказали, к чему принудили Минобороны РФ

Российские повстанцы рассказали о том, как идет их операция против российских войск на территории Курской и Белгородской областей. Как сообщил в эфире телемарафона глава штаба РДК Александр «Фортуна», повстанцы имеют успехи

сегодня, 20:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам главы штаба Российского добровольческого корпуса Александра "Фортуны", российские повстанцы задействовали весь потенциал и резервы и постепенно продвигаются вдоль линии столкновения в двух областях – Белгородской и Курской.

Это поможет Украине. Повстанцы РФ рассказали, к чему принудили Минобороны РФ

РДК

"Фортуна" сообщил, что по предварительным данным, российские добровольцы уничтожили более 600 российских военных и много техники. При этом он опроверг заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что российские военные убили 1500 добровольцев. Как подчеркнул "Фортуна", у российских повстанцев есть потери, однако не столь заоблачные, как о них сказал кремлевский диктатор.

При этом глава штаба Российского добровольческого корпуса сообщил, что теперь Минобороны РФ вынуждено перебрасывать в защиту двух областей механизированные войска, поскольку российские пограничники ничего не могут сделать с повстанцами.

Как подчеркнул "Фортуна", таким образом российские повстанцы достигли одной из поставленных целей, они добились решения о переброске российских войск с фронта в Украине для защиты границ РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин упорно не признает, что в Курской и Белгородской областях есть проблемы. Он заявляет, что армия РФ не допустила прорыв границы российским повстанцами. Впрочем, российский диктатор заявил , что участники этих ДРГ должны быть наказаны, и их ответственность не должна иметь срока давности.

Кроме того, известно, что на фоне активизации боевых действий и ракетных атак власти Белгородской области приняли решение об эвакуации 9 000 детей. Их хотят отправить в другие более безопасные регионы России.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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