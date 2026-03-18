Это самое слабое звено НАТО: где Путин готовится к повторению сценария Крыма

Недаром в СМИ заговорили о том, что в Эстонии может повториться такая же ситуация, как в свое время у нас с Крымом. Эстония – привлекательная цель для российских войск, она – "одна из самых слабых стран НАТО". Об этом в эфире "Киев 24" отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, что Россия вроде бы может готовить нападение на восток Эстонии, он заметил, что не воспринимал бы такие вещи как "пугалки".

"Когда кто-то скапливается у твоих границ, а россияне однозначно создают свои дополнительные логистические военные способности, то есть это их подъездные пути и места накопления живой силы, техники… И все это касается протяженности всей российской западной границы", — сказал Кузан.

Он добавил, что речь идет по территории, "начиная от границ Финляндии и, конечно же, Нарва, этот переход, то есть Эстония, являющаяся, прямо скажем, одной из самых слабых стран НАТО".

"Такая страна является лакомой целью для российских войск. С применением дронов и применением гибридной составляющей… Неустановленные дроны, как россияне уже неоднократно отрабатывали этот сценарий с другими европейскими странами Балтийского региона. Или же какие-то неустановленные лица без опознавательных знаков, которые будут пересекать границу".

Кузан добавил, что северо-восток Эстонии населен преимущественно русскоязычными, выходцами из России, поэтому вариант применения таких гибридных сценариев, как, например, в Крыму в 2014 году, вполне вероятен.

"Есть ли такая угроза? Конечно, она есть. Если россияне будут испытывать слабость, в первую очередь, союзников Эстонии по НАТО", — сказал он.

Россия может готовить гибридный сценарий дестабилизации на востоке Эстонии – в приграничном городе Нарва. В соцсетях уже несколько недель распространяется пропагандистская кампания с призывами к созданию так называемой "Народной республики Нарва". Об этом сообщает издание Bild.




