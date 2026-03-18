Это самое слабое звено НАТО: где Путин готовится к повторению сценария Крыма

Кравцев Сергей
Недаром в СМИ заговорили о том, что в Эстонии может повториться такая же ситуация, как в свое время у нас с Крымом. Эстония – привлекательная цель для российских войск, она – "одна из самых слабых стран НАТО". Об этом в эфире "Киев 24" отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
Отвечая на вопрос о том, что Россия вроде бы может готовить нападение на восток Эстонии, он заметил, что не воспринимал бы такие вещи как "пугалки".
Он добавил, что речь идет по территории, "начиная от границ Финляндии и, конечно же, Нарва, этот переход, то есть Эстония, являющаяся, прямо скажем, одной из самых слабых стран НАТО".
Кузан добавил, что северо-восток Эстонии населен преимущественно русскоязычными, выходцами из России, поэтому вариант применения таких гибридных сценариев, как, например, в Крыму в 2014 году, вполне вероятен.
Читайте на портале "Комментарии" — Россия может готовить гибридный сценарий дестабилизации на востоке Эстонии – в приграничном городе Нарва. В соцсетях уже несколько недель распространяется пропагандистская кампания с призывами к созданию так называемой "Народной республики Нарва". Об этом сообщает издание Bild.