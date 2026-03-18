Це найслабша ланка НАТО: де Путін готується до повторення сценарію Криму

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Недаремно у ЗМІ заговорили про те, що в Естонії може повторитися така ж ситуація, як свого часу у нас з Кримом. Естонія – приваблива ціль для російських військ, вона — "одна з найслабших країн НАТО". Про це в ефірі "Київ 24" зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Відповідаючи на запитання щодо того, що Росія начебто може готувати напад на схід Естонії, він зауважив, що не сприймав би такі речі як "лякалки".
Він додав, що йдеться по території, "починаючи від кордонів Фінляндії і, звичайно ж, Нарва, цей перехід, тобто Естонія, яка є, прямо скажемо, однією з найслабших країн НАТО".
Кузан додав, що північний схід Естонії населений переважно російськомовними, вихідцями з Росії, тож варіант застосування таких гібридних сценаріїв, як, наприклад, у Криму в 2014 році, є цілком імовірним.
Росія може готувати гібридний сценарій дестабілізації на сході Естонії – у прикордонному місті Нарва. У соцмережах вже кілька тижнів поширюється пропагандистська кампанія із закликами до створення так званої "Народної республіки Нарва". Про це повідомляє видання Bild.