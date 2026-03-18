Це найслабша ланка НАТО: де Путін готується до повторення сценарію Криму

Недаремно у ЗМІ заговорили про те, що в Естонії може повторитися така ж ситуація, як свого часу у нас з Кримом. Естонія – приваблива ціль для російських військ, вона — "одна з найслабших країн НАТО". Про це в ефірі "Київ 24" зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Відповідаючи на запитання щодо того, що Росія начебто може готувати напад на схід Естонії, він зауважив, що не сприймав би такі речі як "лякалки".

"Коли хтось накопичується біля твоїх кордонів, а росіяни однозначно створюють свої додаткові логістичні воєнні спроможності, тобто це їхні під'їзні шляхи і місця накопичення живої сили, техніки… І все це стосується протяжності всього російського західного кордону", — сказав Кузан.

Він додав, що йдеться по території, "починаючи від кордонів Фінляндії і, звичайно ж, Нарва, цей перехід, тобто Естонія, яка є, прямо скажемо, однією з найслабших країн НАТО".

"Така країна є ласою ціллю для російських військ. Із застосуванням дронів і застосуванням гібридної складової… Невстановлені дрони, як росіяни вже неодноразово відпрацьовували цей сценарій з іншими європейськими країнами Балтійського регіону. Або ж якісь невстановлені особи без розпізнавальних знаків, які будуть перетинати кордон", – зазначив голова Центру.

Кузан додав, що північний схід Естонії населений переважно російськомовними, вихідцями з Росії, тож варіант застосування таких гібридних сценаріїв, як, наприклад, у Криму в 2014 році, є цілком імовірним.

"Чи є така загроза? Звісно ж, вона є. Якщо росіяни будуть відчувати слабкість, в першу чергу, союзників Естонії по НАТО", — сказав він.

