Хто опиниться під ударом: Росія може готувати новий сценарій війни в Європі

Росія може готувати гібридний сценарій дестабілізації на сході Естонії – у прикордонному місті Нарва. У соцмережах вже кілька тижнів поширюється пропагандистська кампанія із закликами до створення так званої "Народної республіки Нарва". Про це повідомляє видання Bild.

У матеріалі йдеться, що Нарва – місто на кордоні з Росією, де мешкає близько 50 тисяч осіб, і приблизно 90% населення становлять російськомовні. За даними естонських спецслужб саме на цей фактор робить ставку російська інформаційна кампанія.

З початку березня у соціальних мережах почали з'являтися заклики до поширення листівок, саботажу та навіть озброєння прихильників ідеї проголошення "народної республіки". Пропагандисти використовують гасла на кшталт "Російські, ми не самотні!" і твердження у тому, що "від Нарви до Пюссі простягається російська земля". У мережі також поширюються карти та символіка вигаданої освіти.

Прес-секретар естонської служби безпеки КаПо Марта Тууле заявила, що йдеться про масштабну дезінформаційну операцію. За її словами, подібні методи вже застосовувалися раніше для залякування суспільства та підриву внутрішньої стабільності.

Джерела у спецслужбах зазначають, що кампанія могла розпочатися саме зараз не випадково – увага світової спільноти зосереджена на конфлікті навколо Ірану. Проте експерти не виключають, що подібна інформаційна підготовка може стати частиною сценарію гібридної агресії.

У свою чергу, голова Центр протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко підкреслив, що Європа досі недооцінює нові форми війни. За його словами, Росія може розпочати агресію проти країн Балтії з повітряних атак безпілотниками та ракетами, потім перейти до диверсій та дій штурмових груп, і лише після цього – до більш масштабних військових операцій.

Експерти попереджають: подібні інформаційні кампанії можуть бути першим етапом ширшого плану дестабілізації у регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС на порозі розвалу: яка велика країна першою може залишити блок.



