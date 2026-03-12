logo

BTC/USD

69455

ETH/USD

2029.46

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Это сражение нереально выиграть: в США заявили об окончательном крахе военных амбиций Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Это сражение нереально выиграть: в США заявили об окончательном крахе военных амбиций Путина

По словам Келлога, общие человеческие потери России достигли впечатляющих 1,2-1,4 млн человек

12 марта 2026, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший спецпосланник США Кит Келлог в своем интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Россия потеряла возможность одержать военную победу в Украине. По его оценке, президент России Владимир Путин осознает стратегическое безысходность и ищет способ завершить войну "с достоинством", ведь его цели так и не были достигнуты.

Это сражение нереально выиграть: в США заявили об окончательном крахе военных амбиций Путина

Фото: из открытых источников

Келлог подчеркнул, что прекращение огня в принципе возможно уже сейчас, если стороны согласятся заморозить действующие линии фронта. Он подчеркнул, что препятствие в этом процессе состоит именно в Путине, а не в президенте Украины Владимире Зеленском. По словам дипломата, для остановки боевых действий Кремлю придется отказаться от идеи захвата новых территорий и понять, что для него война больше не приносит никаких стратегических выгод.

Эксперт также обратил внимание на огромные потери России: по его данным, общее количество убитых и тяжело раненых уже достигло примерно 1,2–1,4 миллиона человек. Эта цифра показывает масштаб поражений и непрогнозируемые последствия для русской армии.

Келлог отметил, что Путин обеспокоен собственной исторической репутацией. Он боится повторить судьбу последнего русского царя Николая II, расстрелянного после отречения от престола, и поэтому стремится избежать прямого поражения, ища способ выйти из войны так, чтобы сохранить имидж власти.

По мнению Келлога, дальнейшие шаги Кремля зависят от осознания Путиным, что у него нет реальных шансов на победу. Дипломат подчеркнул, что завершение войны возможно, но само решение о прекращении боевых действий находится в руках России, которая должна сделать ключевой шаг – признать, что продолжение агрессии не принесет стратегической пользы.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз совершит серьезную ошибку, если в попытке снизить стремительный рост цен на энергоносители решит снова обратиться к российской нефти и газу. Такое мнение высказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости