Это сражение нереально выиграть: в США заявили об окончательном крахе военных амбиций Путина

Бывший спецпосланник США Кит Келлог в своем интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Россия потеряла возможность одержать военную победу в Украине. По его оценке, президент России Владимир Путин осознает стратегическое безысходность и ищет способ завершить войну "с достоинством", ведь его цели так и не были достигнуты.

Фото: из открытых источников

Келлог подчеркнул, что прекращение огня в принципе возможно уже сейчас, если стороны согласятся заморозить действующие линии фронта. Он подчеркнул, что препятствие в этом процессе состоит именно в Путине, а не в президенте Украины Владимире Зеленском. По словам дипломата, для остановки боевых действий Кремлю придется отказаться от идеи захвата новых территорий и понять, что для него война больше не приносит никаких стратегических выгод.

Эксперт также обратил внимание на огромные потери России: по его данным, общее количество убитых и тяжело раненых уже достигло примерно 1,2–1,4 миллиона человек. Эта цифра показывает масштаб поражений и непрогнозируемые последствия для русской армии.

Келлог отметил, что Путин обеспокоен собственной исторической репутацией. Он боится повторить судьбу последнего русского царя Николая II, расстрелянного после отречения от престола, и поэтому стремится избежать прямого поражения, ища способ выйти из войны так, чтобы сохранить имидж власти.

По мнению Келлога, дальнейшие шаги Кремля зависят от осознания Путиным, что у него нет реальных шансов на победу. Дипломат подчеркнул, что завершение войны возможно, но само решение о прекращении боевых действий находится в руках России, которая должна сделать ключевой шаг – признать, что продолжение агрессии не принесет стратегической пользы.

