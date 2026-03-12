Цю битву нереально виграти: у США заявили про остаточний крах військових амбіцій Путіна

Колишній спецпосланець США Кіт Келлог у своєму інтерв’ю японському телеканалу NHK заявив, що Росія втратила можливість здобути військову перемогу в Україні. За його оцінкою, президент Росії Володимир Путін усвідомлює стратегічну безвихідь і шукає спосіб завершити війну "з гідністю", адже його цілі так і не були досягнуті.

Фото: з відкритих джерел

Келлог наголосив, що припинення вогню в принципі можливе вже зараз, якщо сторони погодяться заморозити чинні лінії фронту. Він підкреслив, що перешкода у цьому процесі полягає саме у Путіні, а не у президенті України Володимирі Зеленському. За словами дипломата, для зупинки бойових дій Кремлю доведеться відмовитися від ідеї захоплення нових територій і усвідомити, що для нього війна більше не приносить жодних стратегічних вигод.

Експерт також звернув увагу на величезні втрати Росії: за його даними, загальна кількість убитих і тяжко поранених вже сягнула приблизно 1,2–1,4 мільйона осіб. Ця цифра демонструє масштаб поразок і непрогнозовані наслідки для російської армії.

Келлог зазначив, що Путін занепокоєний власною історичною репутацією. Він боїться повторити долю останнього російського царя Миколи II, якого розстріляли після зречення від престолу, і тому прагне уникнути прямої поразки, шукаючи спосіб вийти з війни так, щоб зберегти імідж влади.

На думку Келлога, подальші кроки Кремля залежать від усвідомлення Путіним, що він не має реальних шансів на перемогу. Дипломат наголосив, що завершення війни можливе, але саме рішення про припинення бойових дій знаходиться у руках Росії, яка має зробити ключовий крок — визнати, що продовження агресії не принесе стратегічної користі.

